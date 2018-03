Des étudiants de gestion des communications graphiques ont mis en ligne leur site

Quatre étudiants de troisième année de Gestion des communications graphiques du Cégep Beauce-Appalaches ont créé le nouveau site Web du Triathlon du Lac Poulin. Cette nouvelle mouture du site dont le thème est « Relève le défi » a été mise en ligne au début du mois de mars en vue de l’événement qui sera présenté le 18 août.

Érika Doyon, Rebecca Leclerc, Mylène Hallé et Benjamin Mailloux ont conçu et développé le nouveau site dans le cadre de leur projet de fin de session du cours « Planification de projet multimédia », durant l’automne. Ils ont assumé la totalité du mandat de refonte du site, son design, son intégration et la gestion complète du projet.

« Les étudiants devaient s’impliquer à différents niveaux lors de la production. Ils ont rencontré les organisateurs du triathlon à quelques reprises afin de connaître leurs besoins. Ils ont démontré polyvalence et professionnalisme à toutes les étapes du projet » a mentionné l’enseignant Jean-Philippe Aubé.

Comme chaque année, le projet de fin de session des étudiants de Gestion des communications graphiques était parrainé par iClic, la firme de conception Web de Saint-Georges.

Son président, Claude Poulin, a été un véritable mentor pour les étudiants impliqués.

Hébergé par iClic, le nouveau site Web permet de gérer l’inscription de participants et de bénévoles. Il renferme des sections à propos de l’horaire de l’événement ; des résultats et photos des éditions antérieures ; et un guide du coureur.

Les gens peuvent le consulter au www.triathlonlacpoulin.com.