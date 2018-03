Activités à ne pas manquer en Beauce lors du vendredi 30 mars 2018

L'activité du « Coco-Bingo » sera présentée au Centre Caztel de Sainte-Marie, de 13 h 30 à 16 h. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte pour prendre part à cet événement. L'admission gratuite sur présentation de la carte « Passeport Plaisir-Loisir » de la Ville de Sainte-Marie. Sans carte, le coût d’entrée est de 3,00 $ par personne.

Il y aura un concert de musique sacrée au Centre culturel Marie-Fitzbach, dès 20 h, offert par les élèves de chant d’Hélène Ouellet, soit Louise Lantagne, Jacques Morin, Suzanne Parent, Jean Poulin et Lucie Toulouse, accompagnés par la pianiste Josée Tardif. Le coût d'entrée est de 12 $. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, il suffit de téléphoner au 418-226-2271, poste 2238, et de demander Caroline Veilleux.