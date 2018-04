Un étudiant du Cégep Beauce-Appalaches est honoré d'une bourse de 750 $ pour ses études

Étudiant de troisième année de Comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches, Alex Audet est devenu le récipiendaire d’une des quarante bourses de 750 $ remises à des collégiens de la province par la Fondation des Comptables professionnels agréés (CPA) du Québec.

Les bourses de la Fondation des CPA récompensent le dossier académique et les engagements sociaux d’étudiants ayant pour objectif de devenir des comptables professionnels agréés.

« Alex est un étudiant accompli dans plusieurs domaines et fait montre d’un professionnalisme digne de notre ordre. Par son travail, sa détermination et son enthousiasme, il a su se démarquer tout au long des études collégiales en comptabilité et gestion qu’il complétera dans quelques semaines. La décision qu’il a prise de s’inscrire au cheminement DEC-BAC réduira d’une année la durée de son baccalauréat », a souligné Hugues Drouin, un enseignant et comptable professionnel agréé.