Les élèves du CIMIC sont invités à travailler sur des véhicules électriques

Grâce au prêt d’un véhicule hybride par l’entreprise Pièces d’auto Fernand Bégin, les élèves en mécanique du CIMIC peuvent travailler de façon sécuritaire sur ce genre de véhicules.

Ghislain Roy, enseignant en mécanique au CIMIC, se réjouit d’avoir obtenu ce véhicule pour six semaines, soit de la mi-mars à la fin avril. Il a reçu des formations de quatre compagnies différentes sur les véhicules hybrides et, selon lui, il est impératif que les futurs mécaniciens entrent en contact avec ce genre de véhicules.

« Juste pour faire un changement d’huile, ce n’est pas pareil comme un véhicule traditionnel. Il faut au moins que les élèves voient l’aspect sécurité », a-t-il expliqué.

Ainsi, les élèves apprendront notamment à désactiver le système électrique de l’auto, afin de pouvoir travailler de façon sécuritaire sur la voiture.

C’est aussi dans une optique de sécurité que sera organisé en collaboration avec Cambi, une clinique destinée au personnel d’urgence. Les véhicules électriques ou hybrides sont de plus en plus présents sur les routes et il faut que les équipes d’urgence soient préparées en conséquence.

Le programme de diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique automobile est présentement en révision et la nouvelle version comprendra vraisemblablement des notions sur les véhicules électriques. Ghislain Roy a indiqué en outre qu’un programme d’attestation d’études professionnelles (AEP) sur les véhicules électriques est en cours de rédaction.