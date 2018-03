Le Camp totalement CIMIC a permis à des jeunes de visiter le centre de recherche de Mécanium

Le lundi et mardi (5 et 6 mars) avait lieu le Camp totalement CIMIC (Centre Intégré de Mécanique Industrielle de la Chaudière), une activité offerte aux élèves de 6e année et de 1re secondaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

À lire également :

Au cours de ces deux journées, les jeunes participants ont eu la chance de se familiariser avec les différents programmes de formation professionnelle offerts au CIMIC, en vivant une activité concrète dans chacun des départements : dessin industriel, électricité, mécanique industrielle, électromécanique, techniques d’usinage, soudage-montage, carrosserie et mécanique automobile.

Par ailleurs, l’occasion leur a été offerte de visiter le centre de recherche de Mécanium, qui est situé à l’intérieur du CIMIC.

« Habituellement, nous accueillons 48 jeunes lors de ces deux journées, mais cette année nous avons eu un nombre record de 98 inscriptions au Camp. Il était difficile pour nous de refuser ces jeunes candidates et candidats. Nous avons donc décidé d’ouvrir nos portes et d’accepter tout ce beau monde, malgré le défi logistique que cela représentait », confie Marie-Claude Paradis, animatrice à la vie étudiante.

Durant la 2e journée du Camp, les parents étaient invités à visiter le centre pour ainsi constater le haut niveau des installations et équipements, qui sont à la fine pointe de la technologie. Les enseignants, présent sur place, ont pu répondre à leurs questions. En fin d’après-midi, lors de la conclusion du Camp, une ancienne élève en dessin industriel, Isabelle Drouin, est venue témoigner devant les participants et leurs parents.

« Il arrive de plus en plus que nos élèves poursuivent leurs études, soit en effectuant un 2e DEP au CIMIC ou des études collégiales et universitaires dans un domaine connexe, afin d’aller chercher des connaissances supplémentaires », estime Yves Jacques, directeur adjoint par intérim au CIMIC.

Le CIMIC est un centre unique au Québec ; il se distingue par la qualité des équipements, l’expertise de son personnel, le partenariat unique avec les entreprises de la région et, finalement, par son implication dans le développement de nouvelles formations en lien avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.