L’auteur beauceron Alain Lessard annonce la sortie des tomes 3 et 4 de Saint-Parlabas

Les tomes 3 et 4 de la série d’albums illustrés pour enfants Saint-Parlabas, écrits par l’auteur beauceron Alain Lessard et illustrés par Myriam Roy, originaire de Beauceville, de la maison d’édition Origo en partenariat avec Pixel d’étoile, sont disponibles en librairies et en ligne depuis le jeudi 26 avril dernier.

Par le biais d’histoires à la fois drôles et touchantes, la série Saint-Parlabas véhicule des messages positifs tels que l’importance de croire en soi et en ses rêves, le courage, la persévérance, l’amitié et la quête de l’extraordinaire se trouvant à l’intérieur de chacun de nous.

« Cassiopée aimerait par-dessus tout se transformer en papillon, mais elle n’y parvient pas. Jusqu’où l’amènera sa quête ? Et si nous avions tous quelque chose d’extraordinaire. À chaque battement d’ailes. Pour chaque battement de coeur. » — Résumé du tome intitulé L'enfant papillon.

La série se veut également une porte ouverte sur l’imaginaire de l’enfant, tout en permettant une ouverture à des discussions avec les parents et les enseignants.

« Lalouche est le gardien de Saint-Parlabas. Malheureusement, on se moque de lui parce qu’il louche. Or, une toute petite chenille changera sa vie. Et si nos faiblesses étaient aussi nos forces. Une lueur après l’autre. Un espoir devant l’autre. » — Résumé du tome Lalouche le louche.

Notons que ces albums sont inspirés du spectacle de théâtre multimédia Dunort qui connaît, depuis trois ans, un succès grandissant à l’échelle de la francophonie canadienne. Ce dernier a maintenant été vu par quelque 40 000 enfants et famille. Le spectacle poursuivra d'ailleurs sa tournée à la saison 2018-2019, plusieurs dates étant déjà au calendrier.

Distinctions, best-seller et succès à l'international

En plus d’être au programme d’études de français dans différentes écoles secondaires et cégeps du Québec, l’auteur de la Beauce a reçu de nombreuses distinctions et d’excellentes critiques dans des revues littéraires telles que Lurelu, LQ et Les Libraires.

De plus, son album illustré Dunort a été sélectionné par Communication-Jeunesse, une organisation ayant pour mission de proposer le meilleur de la littérature jeunesse francophone canadienne.

Le livre original Contes de Saint-Parlabas, publié en 2012 aux Éditions du Mécène et réédité chez Espoir en canne en 2017, a récemment atteint le statut de meilleur vendeur québécois.



Rappelons que tous les tomes de la série Saint-Parlabas sont disponibles partout en librairie et en ligne. Ils sont aussi distribués en France, en Suisse et en Belgique. Ils s’adressent à un public de 5 ans et plus.