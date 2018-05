Les entreprises et les organismes sont invités au 10e anniversaire de la Fête au Vieux Pont

Dans le cadre de son dixième anniversaire, la Fête au Vieux Pont de Notre-Dame-des-Pins rendra hommage au voisinage, à l’amitié et à la camaraderie. Durant cette fin de semaine au début du mois de juin 2018, plusieurs activités permettront à la population de la municipalité et des environs de s’amuser et de se rassembler sur le site du pont Perrault. Pour l'occasion, les organisateurs de l'événement souhaitent lancer une invitation toute particulière aux entreprises et aux organismes de la région.

La fin de semaine débutera vendredi, le 8 juin prochain, par le retour de la Tournée du patron. Dans une formule 5 à 7, les entreprises et les organismes seront invités à vivre une activité de

réseautage amicale où Smarties Circus, chansonniers de la région, seront présents.

Ce 5 à 7 se terminera tard en soirée avec la présence de deux groupes, soit le Duo Cherokee &

Jessie, suivi par Cajun’s Band.

Samedi le 9 juin 2018



C'est à compter de 13 h, samedi le 9 juin prochain, que débuteront les olympiades Canac sur le site du pont Perreault. En équipes de quatre personnes, les participants devront s’engager dans de drôles de séquences afin de remporter la première coupe des Olympiades du Vieux Pont.



L’humour et la plaisanterie animeront les participants, qui devront laisser leur orgueil de côté. Une classe entreprise, où il sera possible de faire sa promotion, sera notamment offerte lors de cette nouvelle activité.

Créer une équipe et s'inscrire



Les organismes et les entreprises qui souhaiteraient se créer une équipe, montrer leurs couleurs et vivre une après-midi farfelue, doivent s'inscrire en communiquant avec Stéphane, organisateur, au 418-221-5905.