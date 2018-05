Un xylophone géant, du land art et du spikeball au parc des Sept-Chutes à l'été 2018

Voir la galerie de photos

Il y en aura pour tous les goûts au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges à l'été 2018. Dans la programmation, soulignons par exemple l'arrivée d'un xylophone géant aménagé à proximité de la piste cyclable, de l'animation aux terrains de shuffleboard et du spikeball pour tous. Toutes les activités proposée pendant la saison estivale seront gratuites, et les animateurs adapteront leurs présentations en fonction du niveau des participants, notamment en danse country ou swing.

Le xylophone géant, match parfait entre la nature et la culture et créé par la compagnie Général Patente, sera accessible à tous les passants qui désirent s’arrêter pour y jouer une pièce. Cet instrument est l'un des premiers à avoir été installé à travers la province, un ayant été mis à la disposition des citoyens de Rimouski en 2017, tel que l'a expliqué le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin.

Pour les amoureux des oiseaux et de la faune urbaine, deux activités seront offertes au cours de l'été. Il s'agit premièrement de l'initiation à l’observation d’oiseaux avec les membres du Groupe des ornithologues de la Beauce-Etchemin. Cette activité se déroulera lors du dimanche 3 juin, de 9 h à 12 h, au pavillon Alfred-Leblond. L'atelier sur la faune urbaine aura quant à lui lieu le 18 août prochain, de 13 h à 15 h, et sera animé par Miguel Pruneau.

« Le parc des Sept-Chutes est le plus vieux parc, le plus grand parc et le parc de plus achalandé de Saint-Georges. En plus d'être un parc de verdure, c'est aussi un parc très animé. C'est un lieu idéal pour les rassemblements entre amis, en famille et entre collègues d'une même entreprise », de mentionner la directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges, Carole Paquet.

Les artistes et les danseurs ne seront pas oubliés dans le cadre de cette programmation estivale. Les mardis swing, animés par les danseurs de la Cabane à swing, auront lieu les 3, 17 et 31 juillet ainsi que le 14 août, de 16 h à 18 h. Les Beaucerons pourront également bouger en suivant des cours de danse country avec Sylvie Roy, de Country Dance S.R., le 12 juillet et le 9 août, de 13 h à 15 h, ainsi que le 23 août, de 18 h à 20 h. En ce qui concerne les cours de danse country, ils seront donnés de manière progressive, et chaque activité sera adaptée au niveau d'aisance des participants.

Il y aura finalement une initiation au land art, art qui utilise des matériaux naturels tels que le bois et la pierre, avec l’artiste Claude Gagné. Notons qu'il est autant possible de créer de l'art abstrait que figuratif en pratiquant cette activité. Cette initiation aura lieu à deux reprises, soit le 15 juillet et le 12 août, de 13 h à 16 h.

« La parc des Sept-Chutes fait partie du Domaine de la Seigneurie, qui est le plus utilisé et le plus fréquenté dans toute la ville. Cet ensemble regroupe le parc des Sept-Chutes, le sentier seigneurial et le parc Veilleux, jusqu'à l'île Pozer. Environ 2 000 personnes se rendent au parc Veilleux à chaque fin de semaine en été. Quant au parc des Sept-Chutes, ce sont des milliers de personnes qui profitent de ses installations également », de renchérir Madame Paquet.

Pour les plus sportifs, l'animation aux terrains de shuffleboard avec André Drouin, les 8 et 22 juillet, ainsi que les 5 et 19 août, de 13 h à 16 h, saura certainement leur plaire, en plus du spikeball qui sera à essayer sur les terrains de volleyball.

Dans la vidéo ci-dessous, il est d'ailleurs possible d'y voir Marc Duval, de la compagnie Général Patente, qui a conçu et installé le fameux xylophone, une nouveauté de cette année. Dans sa présentation, il explique entre autres le fonctionnement de cet instrument de musique, et il en profite pour faire une courte démonstration sur les airs d'une chanson populaire.

Kiosque d’informations



Les préposés au kiosque d’informations, installé au cœur du parc des Sept-Chutes, prêteront du matériel aux visiteurs pendant tout l'été.

Il sera ainsi possible d’emprunter des équipements afin de jouer au shuffleboard, au fer, au basketball, au volleyball, au soccer, au football, aux washers, ainsi qu’à plusieurs autres jeux. Des partitions pour le xylophone géant y seront également disponibles, gratuitement.



Les visiteurs pourront également obtenir plus de renseignements concernant les activités à faire

sur le territoire de la Ville.

Précisons que le kiosque sera ouvert les fins de semaine à compter du 26 mai, et tous les jours du 23 juin au 3 septembre, de 10 h à 16 h, si la température le permet.