Une artiste de la Beauce chantera le Québec à Londres

L'auteure-compositrice-interprète beauceronne Jessica Pruneau chantera le Québec à Londres, en Angleterre, lors des célébrations de la Fête nationale du Québec pour une deuxième année consécutive, le 23 juin prochain.

L’événement, organisé par la Délégation générale du Québec à Londres, est un rassemblement annuel très couru des expatriés québécois résidant en terre britannique. Ce dernier attire aussi des centaines de Canadiens et de francophones européens chaque année.

Âgée de 26 ans, Jessica Pruneau est une auteure-compositrice-interprète country-folk originaire de Saint-Prosper-de-Dorchester. Elle réside à Londres, en Angleterre, depuis 2016. Elle s’est d’ailleurs produite dans plusieurs villes anglaises et européennes, notamment en Irlande, en Espagne, en France et aux Pays-Bas.



Elle a également fait briller la chanson québécoise lors de la conférence internationale Staging Canada at Expo 67, tenue à Londres en novembre 2017, alors qu’elle reprenait des classiques de l’année 1967 à l’occasion du 50e anniversaire de l’Expo 67 de Montréal.



Depuis 2014, l'artiste de la région s’est produite sur trois continents, ainsi que dans plusieurs festivals du Québec. En 2015, elle participait aux auditions à l’aveugle de La Voix, et elle atteignait les demi-finales du concours musical « Be Somebody » à Londres, en 2016.

Elle a notamment partagé la scène du Capitole de Québec avec Robby Johnson, et elle a assuré la première partie de sa tournée « Don’t Look Back » en décembre 2016.

Elle a également assuré la première partie de grands noms de la musique québécoise tels que Zachary Richard, Patrick Norman, Vincent Vallières et Luce Dufault. Elle sera d'ailleurs de retour au Québec à l’été 2018 avec plusieurs dates de spectacle au calendrier.

Notons qu'il est présentement possible d'entendre son premier extrait radio « Où tu veux » sur les radios francophones canadiennes. Son EP « Love’s on Track » est disponible sur toutes les plateformes.

SOURCE : Équipe de Jessica Pruneau