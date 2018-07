Les sculpteurs en pleine création à Beauce Art : L'International de la sculpture

La 5e édition du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges est bien entamée avec les artistes qui travaillent d'arrache-pied malgré la température torride du jour de la visite d'EnBeauce.com. Le projet de Beauce Art est de créer sur une période de 10 ans un parcours en plein air unique au monde de 100 sculptures dans la ville par le biais d'une série de 10 symposiums annuels.

Cet événement qui favorise la promotion de la sculpture et le rapprochement par l'amitié et la collaboration entre les différents pays, est parrainé par l'Organisation internationale de la Francophonie. Les 10 sculpteurs seront réunis pendant 3 semaines à Saint-Georges afin de créer des oeuvres permanentes pour le bien de la communauté beauceronne et des visiteurs de la région.

C'est une expérience enrichissante pour les sculpteurs qui sont en plein processus créatif et qui travaillent chacun différents médiums tout en apprenant l'art de la sculpture par le contact des autres artistes. Les différentes créations seront ensuite dévoilées au public lors de la clôture officielle qui se déroulera au parc Lacasse à Saint-Georges-Ouest, le dimanche 17 juin.

Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges, sous le thème Sculpter l’histoire en plein air, se déroulera du 27 mai au 17 juin. La programmation complète est disponible sur le site de Beauce Art.