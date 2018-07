La 2e édition du rendez-vous culinaire RibFest est bien entamée

En plus des possibilités gastronomiques à découvrir pour les amateurs de viande, plusieurs activités comme des jeux gonflables et des mascottes feront partie des festivités du RibFest 2018 afin de satisfaire toute la famille. L'événement qui se déroule du 1er au 3 juin 2018, sur la 2e avenue près de l'Aréna, saura activer les papilles gustatives des visiteurs.

Il sera aussi possible de voter pour certaines catégories telles que les meilleures côtes levées et la meilleure sauce. Le public sera aussi invité à voter afin de couronner le « maître du grill » et à participer à une compétition en dégustant le plus rapidement possible des côtes levées sous la supervision d’un juge.

