Une journée ensoleillée et courue à la Fête des Parfums

Hier, de 9 h à 16 h 30, avait lieu la huitième édition de la Fête des parfums, un événement annuel organisé par le Musée des Lilas. Pour plusieurs résidents et familles de Saint-Georges, sans oublier de nombreux touristes, cette journée ensoleillée était une occasion en or de marcher et de laisser leurs narines s'emplir d'odeurs agréables.

Pas moins de 4000 personnes, venues en majorité de la Beauce mais aussi de différentes régions du Québec, sont allées marcher sur l'île Pozer et au parc Veilleux. Sur l'heure du dîner, déjà 2000 personnes avaient accédé au site.

Sur place, il y avait une trentaine d'exposants, dont 15 nouveaux, qui ont présenté leurs produits et leurs services. Parmi eux, il y avait des horticulteurs, des herboristes, des artisans, des jardiniers et des maraîchers. Bien entendu, des lilas étaient en vente durant la journée. La foule s'est laissé bercer par la musique classique dirigée par Michel Laflamme. Plus de 70 enfants ont eu la chance d'apprendre les fondements de l'horticulture dans un atelier leur étant destiné. Ceux-ci pouvaient rapporter chez eux une petite plante. Des guides ont fait visiter à des groupes de 25 personnes leur circuit de lilas.

« Le lilas, ce n'est pas juste le lilas le plus commun, c'est-à-dire le mauve. Il y en des rouges, des blancs, et de différentes sortes de blanc, etc. », nous a confié Guy-Paul Côté, vice-président du Musée des Lilas, qui entretient une passion pour les lilas à cause de leur odeur et de leur diversité.

Parler du Musée des Lilas en Russie

À la fin mai, Claire Fouquet s'est rendue à Saint-Pétersbourg, en Russie, au congrès Syringa International 2018. Elle y a présenté une conférence portant sur la l'origine, le développement et l'avenir du Musée des Lilas et de la Fête des Parfums.

« C'était la première fois qu'il y avait un tel congrès. Il y avait 14 pays et j'étais la seule du Canada. J'ai présenté l'évolution du site et du musée, à partir du moment où il y avait seulement du gravier sur l'île à aujourd'hui, où le Musée des Lilas contient 700 cultivars. Ils ont été très impressionnés par ce qui a été fait ici et par la qualité également de ce qu'on a fait. Je ne serais pas surprise que dans quelques années, on ait de la visite de la Russie », nous a dit Claire Fouquet, spécialiste des lilas et membre du conseil d'administration du Musée des Lilas.

D'ici deux ans, le comité organisateur veut atteindre les 1000 cultivars de lilas, une augmentation qui ferait du Musée des lilas la plus grande collection extérieure au monde.

