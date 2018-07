Atelier de soudure au Symposium international de la sculpture

Le 27 mai dernier, le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges 2018 a pris son envol. Organisé par Beauce Art : L’International de la sculpture, l’évènement regroupe 10 sculpteurs qui créent des œuvres au Quartier des Artistes, situé sur l’Espace Redmond, en face du Centre sportif Lacroix-Dutil.

La présente édition se poursuit de plus belle, dès cette fin de semaine, le samedi 9 juin et le dimanche le 10 juin, avec des activités de sensibilisation, d’initiation et de partage sur l’art afin de la rendre accessible à tous.

La population est donc invitée au Quartier des Artistes à participer à un atelier de sculpture animé par le collectif des sculpteurs professionnels Maheux-Mercier (l’atelier se déroule sur 2 jours – le 9 et 10 juin) ainsi qu'à un atelier d’initiation à la soudure avec Bettino Francini, sculpteur professionnel italien : activité pour adolescents et adultes, inscription obligatoire.

Finalement, un atelier « La poésie et la sculpture » aura lieu dimanche le 10 juin et sera animé par la sculpteure québécoise Josiane Saucier.

Soulignons également qu’en marge du Symposium, jusqu’au 19 août, le Centre culturel Marie-Fitzbach présente une exposition des œuvres de l’artiste de Saint-Georges, Paul Duval, qui participe à la cinquième édition du Symposium International de la sculpture de Saint-Georges en tant qu’artiste invité d’honneur.

À la rencontre des Artistes de l’édition 2018

Le Symposium international de la sculpture 2018 est une occasion unique de rencontrer, à tous les jours d’ici le 17 juin prochain, les artistes du monde qui sculptent notre ville ; Adrien Bobin (Québec), Vincent Di Vincenzo (France), Bettino Francini (Italie), Stéphane Langlois (Québec), Michael Levchenko (Ukraine), Gabriel Malou (Sénégal), Daniel Pérez (Espagne), Cynthia Saenz (Costa Rica), Alex Sorokin (Biélorussie) et Josiane Saucier (Québec).

Rappelons que Beauce Art organisera 10 éditions annuelles pour créer, à l’été 2023, un parcours muséal de 100 sculptures en plein-air unique au monde.