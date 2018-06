Un bilan plus que positif pour le festival sportif de Ste-Marie

Le comité organisateur du Festival sportif de Ste-Marie présenté par Tim Hortons est content de sa 14e édition. Les nouveaux co-présidents ont relevé le défi de diriger leurs 15 acolytes du comité organisateur avec brio. Malgré le vent, Dame Nature a tout de même été clémente en fournissant du soleil pour tous les festivaliers.

Les nouveaux présidents, Pier-Ann Mercier et Jean-Philippe Cossette, ont assuré le succès de la 14e édition. M. Cossette savait que le travail allait être colossal, mais c’est mission accomplie et il prêt pour la 15e édition, qui prendra place du 6 au 9 juin 2019. Quant à elle, Mme Mercier est fière de son comité organisateur et se dit très contente des retombées de cette année. Elle souligne que sans les nombreux partenaires, la participation des festivaliers ainsi que des sportifs, le festival n’existerait pas. Celle-ci se dit également très contente de voir que l’intérêt est toujours présent et qu'il est possible de faire bouger les gens le temps d’une fin de semaine, par l'entremise de toute cette organisation.

Des activités sportives pour tous les âges et tous les goûts

La traditionnelle course à pied a battu un record d’inscriptions cette année. C’est environ 1000 coureurs qui se sont réunis pour s’amuser et se surpasser. Le nouveau parcours du 2 km haut en couleur comptait 625 coureurs à lui seul. Un bassin de mousse les attendait au fil d’arrivée. Un franc succès.

Martin Savoie, responsable des sports, se dit très satisfait puisque la nouvelle randonnée de vélo a attiré 75 cyclistes, en plus de voir le nombre d’inscriptions à la zumba et au yoga doubler. Pour la première fois cette année, le festival a dû refuser des inscriptions pour le tournoi de balle. Un heureux problème, mentionne M. Savoie, mais il devra regarder les différentes possibilités afin de s’assurer que cela ne se produise plus. Au deck, on note même un achalandage record pour la finale. Sur place, on souligne la présence de deux athlètes de la Ligue nationale de hockey, soient Yanni Gourde l’attaquant du Lightning, et Thomas Chabot défenseur des Sénateurs. Sur place, l'athlète olympique Éliot Grondin a aussi été remarquée. Ce dernier était présent pour animer une activité de spinning qui constituait en une levée de fond.

Du plaisir en famille

Dans la zone familiale, une variété d'activités était offerte aux enfants. En collaboration avec la bibliothèque de Sainte-Marie, le coin lecture permettait des moments plus calmes. Même si le traditionnel carré de sable était lui aussi de la partie, les jeux gonflables ont particulièrement suscité bien des fous rires.

En soirée, les festivaliers étaient invités sous la tente gratuitement pour une programmation des plus divertissante. De la soirée country du jeudi soir, en passant par celle plus rock du samedi, tout le monde y trouvait son compte. Un artiste du coin, Olivier Couture, a lui aussi pris part à la fête en offrant une superbe prestation devant familles et amis.

Le comité organisateur tient à remercier ses partenaires financiers ainsi que tous les responsables des sports et bénévoles.