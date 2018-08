Le festival des Barres-à-Jack vous présente deux jours de démolition

Les 10 et 11 août prochains aura lieu la 13e édition du festival des Barres-à-Jack, l’un des plus gros derby de démolition au Québec. Environ 12 000 personnes d’un peu partout dans la province, mais aussi du reste du Canada et des États-Unis, sont attendues pour l’occasion dans la petite municipalité de Saint-Raphaël dans la région de Bellechasse.

En ouverture le vendredi, une sélection des meilleurs chauffeurs et véhicules saura dépasser les attentes des amateurs, puis une centaine de véhicules prendront part aux 7 classes de la compétition de démolition qui se déroulera sur une période de deux jours.

Selon le président de l’organisation, M. Jean-Simon Picard, le calibre des pilotes qui prennent part à l’événement est très élevé, ce qui a contribué à la crédibilité du festival au fil des éditions. Un tel festival, qui se déroule sur deux jours, permet également d’offrir une plus grande variété de classes de compétition, comparativement aux autres festivals de la région. Au terme de l’événement, 40 000 $ en bourses seront remis aux gagnants.

L’aménagement de l’arène est très apprécié des amateurs, ce qui leur a permis d’accueillir l’équipe de tournage du cinéaste Patrick Damien pour le film La démolition familiale, qui présente plusieurs images captées sur le site.

« Le festival s’est monté une réputation au fil du temps, et il est maintenant connu pour être un des plus gros festivals de derby démolition au Québec. La qualité de l’événement nous a permis de mettre Saint-Raphaël sur la map », mentionne M. Picard.

Cet événement ne pourrait avoir lieu sans la contribution des entreprises locales et la collaboration de précieux bénévoles. En effet, ce sont plus de 250 personnes provenant de plusieurs municipalités, qui contribuent à la réussite du festival des Barres-à-Jack année après année.

En plus de la compétition, un groupe hommage à Bob Bissonette, le groupe Round the Clock et Dj Pionight animeront la foule sous le chapiteau jusqu’au petit matin. Sur le site, plusieurs kiosques de bars et de restauration sauront rassasier les spectateurs, et des sites de camping seront aménagés à proximité du site afin de profiter au maximum des deux jours de festivités. Pour les gens du coin, un service de raccompagnement sera offert.

Pour joindre le Festival des Barres-à-Jack ou pour s'y rendre