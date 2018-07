Des élèves de la région exposent au Musée des Plaines d’Abraham

Du 1er juillet au 3 septembre a lieu la 10e édition de l’exposition Chefs-d’œuvre d’apprentis au Musée des plaines d’Abraham, dont plusieurs élèves des Polyvalentes de Saint-Georges et Bélanger ont contribués. La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN), les instigateurs du projet, Christian et Jean-Pierre Lagueux ainsi que les enseignants de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, sont heureux de vous présenter gratuitement les quelque 200 nouvelles reproductions d’objets historiques de la Nouvelle-France jusqu’au 20e siècle.

L’exposition Chefs-d’œuvre d’apprentis 2018 présente les reproductions d’objets historiques d’élèves provenant d’écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, de la Commission scolaire de la Capitale, du Collège Dina-Bélanger et des étudiants de l’Association des étudiants et étudiantes en archéologie de l’Université Laval. Sur près de 500 élèves participant au projet, 200 d’entre eux ont vu leur œuvre retenue dans le cadre de l’exposition présentée au Musée des plaines d’Abraham.

La nouvelle collection de près de 200 reproductions d’objets historiques de la Nouvelle-France jusqu’au 20e siècle représente plusieurs milliers d’heures de travail pour les élèves qui ont été supportés par leurs enseignants : Christian Lagueux (Polyvalente de Saint-Georges, Saint-Georges), Chantal Fecteau et Jean-Pierre Lagueux (Polyvalente Bélanger, Saint-Martin), Chantale Fortin, Catherine Villeneuve, Chantal Ouellet et Sylvie Fortin (École Saint-Fidèle, Québec), Isabelle Lambert (Collège Dina-Bélanger, Saint-Michel-de-Bellechasse) et Sacha Pilote (Association des étudiants et étudiantes en archéologie de l’Université Laval). Dans le cadre de ce projet, les élèves ont pu réaliser des œuvres basées sur le passé, telles que : drapeaux, cartes, portraits, dessins, poteries, meubles, vêtements, wampums, pierres taillées et catalognes. L’édition 2018 de l’exposition comprend entre autres des reproductions d’objets de commémoration du centième anniversaire de l’armistice.

La CCBN salue une fois de plus l’implication des enseignants et des élèves dans ce projet hors du commun, dont le but est d’accroître l’intérêt et l’enrichissement des connaissances face à notre patrimoine. Les créations représentent des objets usuels ayant servi à nos ancêtres. La CCBN est fière d’offrir une vitrine publique aux réalisations des élèves et est satisfaite du partenariat qu’elle entretient avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, qui encadre cette activité pédagogique depuis maintenant 18 ans.

L’édition 2009 de l’exposition Chefs-d’œuvre d’apprentis a remporté le prestigieux Prix du partenariat musées-écoles de l’Association des musées canadiens, une réussite soulignée pour l’avancement de la pratique scolaire et muséale.

L’exposition Chefs-d’œuvre d’apprentis sera ouverte gratuitement au public tous les jours, de 9 h à 17 h 30, au Musée des plaines d’Abraham, du 1er juillet au 3 septembre 2018.