Une journée interculturelle sur le thème du soccer à Sainte-Marie

Le samedi 14 juillet, a eu lieu la journée interculturelle sur le thème du soccer au 1033, boulevard Vachon Nord (face au Maxi, à Sainte-Marie.

Liliana Arcila, agente d’intégration et de sensibilisation en immigration, a organisé cette activité interculturelle afin de permettre aux personnes immigrantes en Beauce et à la population de partager une même passion autour du soccer et de vivre, par le moyen de cette activité, des moments d’échange et de plaisir. L’événement s’est très bien déroulé avec 50 personnes qui y ont pris part. Il régnait une ambiance festive et de convivialité autour du ballon rond. Par ailleurs, les citoyens intéressés à participer à cette activité ont été invités et ont répondu présent.

Liliana Arcila, récemment arrivée au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord en tant qu’agente d’intégration et de sensibilisation en immigration sur le projet CAIDI, a vite fait ses marques. Elle a pour mission de faire connaître et de promouvoir les services en immigration auprès de la population de Beauce-Nord, de l’accueil et de l’intégration de ces personnes, d’organiser des activités culturelles, du recrutement et de la formation des bénévoles, de l’organisation de certains ateliers et de la sensibilisation dans les écoles. Les Québécois et Québécoises se sont initiés aux danses exotiques.

Cette activité a été possible grâce à la contribution financière du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI).