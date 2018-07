Les messes d'artistes se poursuivent ce dimanche à Sainte-Hénédine

Ce dimanche 22 juillet, vous pourrez assister à la troisième messe d’artistes à l’Église de Sainte-Hénédine, dès 8 h 45, en compagnie de la soprano Rachelle Thibodeau, qui organise ces messes depuis 19 ans. Pour l’occasion, le saxophoniste Patrice Royer, ainsi que que l’organiste Andrée-Anne Caron, accompagneront Mme Thibodeau pour vous offrir une prestation des plus enivrante.

La dernière messe d’artiste pour l’Église de Saint-Hénédine aura lieu le dimanche 5 août avec la violoniste Elizabeth Dupuis De Courval et l’organiste Dominic Grondin. À compter du 19 août et pour les deux semaines suivantes, les messes se transporteront à l’Église de Sainte-Marie dès 10 h 15, dont la première sera présentée par Marie-Andrée Mathieu, mezzo-soprano qui sera accompagné par la violoniste Alexanne Trudel-Caron et l’organiste titulaire des grandes orgues, Dominique Gagnon. Suivront le 26 août, messieurs Dominique Gagné, ténor, et Simon Boivin, violoniste, puis le 2 septembre Marie-Michèle Roberge, soprano et Jean-François Gagné, ténor, toujours accompagnés par Dominique Gagnon.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les responsables au 418 935-7116 ou au 418 386-2969.