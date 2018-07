« Une fois au chalet », une pièce bien de son temps

Le mercredi 18 juillet, l'avant-première de la pièce « Une fois au chalet » a été présentée devant une salle remplie à ras bord au théâtre du Ganoué, à Saint-Prosper. Cette pièce humoristique, écrite par Maxime Champagne, sera présentée du 19 juillet au 5 août.

Résumé de la pièce

Simon est en couple avec Cindy ; ils sont respectivement écrivain et actrice. Ils demeurent dans le chalet familial situé à Sainte-Dorothée-sur-le-Lac. Leurs carrières sont au ralenti. Ils doivent donc aire autre chose pour joindre les deux bouts. Il fait des appels de médium ; elle commence à faire des appels érotiques. Tout se complique encore plus lorsque le frère de Simon, Pierre, tente de le convaincre de vendre le chalet à un promoteur immobilier possédant plusieurs propriétés dans le coin. Un aspect secret de la vie de Pierre pourrait néanmoins rendre les négociations avantageuses pour Simon et Cindy...

Dates et informations importantes

La pièce « Une fois au chalet » sera présentée lors des jours mentionnés ci-bas :

Les 19, 20, 21 et 22 juillet;

Les 26, 27, 28 et 29 juillet;

Les 2, 3, 4 et 5 août.

Le Théâtre du Ganoué offre un bar, une terrasse ainsi qu'un accès facile pour les visiteurs en fauteuil roulant.

Pour réserver des billets ou pour obtenir plus d'informations, il est possible de téléphoner au 418-594-5000, de visiter le site Web ou la page Facebook du Théâtre du Ganoué.

Précisons que la billetterie du Ganoué est ouverte les mardis et mercredis, de 13 h à 18 h, ainsi que du jeudi au dimanche, de 13 h à 20 h 30.

Rappelons que la pièce « Docteur, ça fait mal ? » a été présentée du 22 juin au 15 juillet derniers. Pour lire un résumé de la pièce et pour visionner une vidéo à ce sujet, cliquez ici.