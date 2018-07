La 40e édition des Festivités Western de Saint-Victor bat son plein

C’est du 23 au 29 juillet que se tient la 40e édition des Festivités Western de Saint-Victor. Pour l’occasion, une programmation bien chargée attend les festivaliers. L’an dernier, plus de 50 000 spectateurs s’étaient rendus sur place afin de prendre part aux festivités. Afin de souligner en grand ce 40e anniversaire, les habitants de la municipalité ont décoré leur résidence aux couleurs du festival.

Voici en bref ce que le comité organisateur vous présente cette année :

Lundi 23 juillet :

Dès 19 h, aura lieu le Super bingo du festival avec 4000 $ en prix, sous le Stade des Bâtisseurs. À la même heure, ce sera aussi le départ pour la randonnée de soir, en collaboration avec le Club de randonnées des Festivités Western de Saint-Victor. À 19 h 30, les Exhibitions illimitées AREWCA prendront place sur le ring.

Mardi 24 juillet :

Les activités débuteront dès 9 h, dans le ring, avec les concours d’agilité du Gymkhana, où les cowboys et leur animal exécuteront plusieurs épreuves, dont le relais, le dash, le baril 4D et le tour du ring. Au même endroit, les jeux équestres amateurs de l’AARRA seront présentés dès 13 h, suivi des traditionnels tirs de poney à compter de 19 h. Sous le Chapiteau du cowboy, une soirée des plus festive s’animera, à compter de 17 h, avec le Tailgate du festival, suivi de l’ouverture officielle de la 40e édition dès 20 h. L’animateur, chansonnier et DJ, Fred Jacob, réchauffera la foule dès 19 h, puis le duo EUX-AUTRES Goes Country couronnera cette deuxième journée de festivités.

Mercredi 25 juillet :

Les activités du mercredi débuteront dès 8 h 30 avec des animations pour enfant présentées par la ferme Cliche & Lessard. À l’intérieur du ring, les enfants auront la chance de faire des parcours et de s’initier à certaines épreuves équestres à dos de poneys miniatures. Toujours sur le ring, les jeux équestres se poursuivront de 13 h à 18 h, ainsi que le Gymkhana à compter de 18 h. Au Saloon Desjardins, le duo Libert-T animera la place en musique, avant et après le souper des aînés qui aura lieu à 17 h.

Sous le Chapiteau du cowboy, les enfants pourront se divertir avec une mini-ferme et des animations avec Nanou. Un dîner hot-dog saura ensuite rassasier les appétits, dès midi, puis une série de spectacles s’enchaînera à compter de 13 h avec La relève en spectacle, le chansonnier AL Boss et Chris Chelios Band, un hommage au défunt Bob Bissonnette. Au Stade des Bâtisseurs, vous pourrez assister dès 20 h à un Gala de lutte au profit de la NSPW.

Jeudi 26 juillet :

Le Gymkhana se poursuivra au centre du ring de 8 h à 15 h 30, puis un spectacle de rodéo professionnel épatera les amateurs à partir de 19 h 30, suivi de la FUNNY RACE. Au Saloon Desjardins, le duo Steph-Ly vous fera danser de 13 h à 1 h et au Chapiteau du cowboy, les spectacles débuteront dès 14 h 30 avec Samuel Jacques DUO, le chansonnier Mathieu Roy, le groupe Lendemain de veille et le chanteur Éric Masson. Une randonnée de plaisance à cheval débutera également à 9 h 30 le matin.

Vendredi 27 juillet :

De 8 h à 15 h 30 aura lieu la poursuite du Gymkhana AREWCA, et une autre prestation de rodéo professionnel entrera en scène à compter de 19 h 30. Au Saloon Desjardins, des cours de danse, le chansonnier Éric Vachon et le groupe hommage aux colocs, Passe moé l’Puck, sauront faire danser les festivaliers. Du côté du Chapiteau du cowboy, Jessica Pruneau DUO, Cédrick Landry, le groupe Dark Whiskey et Véronique Labbé, un hommage à la chanteuse Shania Twain, défileront sur la scène de 14 h 30 jusqu’à tard en soirée.

Samedi 28 juillet :

Pour les épreuves équestres, le Gymkhana AREWCA sera de retour au ring dès 9 h, puis à 13 h, débutera la compétition de grands tirs de chevaux canado-américaine. Au Saloon Desjardins, le duo Steph-Ly sera de retour avec un autre 12 h de danse, puis au Chapiteau, les spectacles commenceront à 13 h avec Laurence St-Martin, et se termineront par Matt Lang, en première partie du populaire groupe 2 frères. Hors du site du festival, sur le territoire de l’école, un marché aux puces se tiendra de 8 h à 16 h, puis une compétition de bûcherons, amateurs et professionnels, et le Samedi Festif, qui offrira un food truck et des bières de microbrasseries, se dérouleront également de 13 h à 18 h.

Dimanche 29 juillet :

Pour clore les Festivités Western de Saint-Victor, la traditionnelle Messe Western sera présentée dès 10 h 30, suivie de la Grande Parade du 40e qui défilera dans les rues du village à partir de 13 h. Également, Lyne Lagrange animera le Gala amateur avec les Géminix au Saloon Desjardins, puis une dernière prestation de rodéo professionnel aura lieu sur le ring, dès 15 h 30. Finalement, le Méchoui du 40e sera servi par Banquet Morin à partir de 18 h au Chapiteau du cowboy, suivi du tirage des billets des duchesses et du mot de clôture de la 40e édition. Le groupe Passion avec Carolane Cloutier assurera la fin des activités, toujours sous le chapiteau.

Notez également que des randonnées de plaisance à cheval sont organisées pour chacune des journées du festival.

Pour accéder à la programmation complète ou pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site internet des Festivités Western de Saint-Victor.