Activités à ne pas manquer en Beauce le samedi 28 juillet 2018

Festivités Western de Saint-Victor,

Pour les épreuves équestres, le Gymkhana AREWCA sera de retour au ring dès 9 h, puis à 13 h, débutera la compétition de grands tirs de chevaux canado-américaine. Au Saloon Desjardins, le duo Steph-Ly sera de retour avec un autre 12 h de danse, puis au Chapiteau, les spectacles commenceront à 13 h avec Laurence St-Martin, et se termineront par Matt Lang, en première partie du populaire groupe 2 frères. Hors du site du festival, sur le territoire de l’école, un marché aux puces se tiendra de 8 h à 16 h, puis une compétition de bûcherons, amateurs et professionnels, et le Samedi Festif, qui offrira un food truck et des bières de microbrasseries, se dérouleront également de 13 h à 18 h.

Nashville en Beauce :

Dès 9 h, une foule d’activités sont offertes dans le cadre du festival Nashville en Beauce. En avant-midi, un tournoi de pétanque, une randonnée en selle et voiture et un tournoi de poker seront de la programmation. En après-midi, en plus du retour de Sylvie Roy au chapiteau Desjardins et d’Éric Vachon, prenant le relais au chapiteau B. Roy Transport, plusieurs activités familiales seront de la partie, dont des maquillages pour enfants, des jeux gonflables et une animation éducative avec plusieurs petits animaux. Aussi, dès 13 h 30, une compétition de cowboys extrêmes et une exposition de voitures antiques prendront également place sur le site. Finalement, dès 16 h, une série de spectacles vous sera présentée avec les groupes Matt Leboeuf et Compagnie, Road Trip Country Band et Dead Vinyl.

À Saint-Séverin, dès 16 h 30, le Comité culturel de Saint-Séverin présente la pièce « Investigations au Sommet ».