Un public comblé pour l’étoile de la country Guylaine Tanguay

Vendredi dernier, le 3 août, l’aréna de la petite ville de Saint-Prosper-de-Dorchester était bien rempli à l’aube du dernier week-end des festivités de la 11e édition de Nashville en Beauce, qui a lieu du 29 juillet au 5 août. En fait, c’est plus d’un millier de personnes qui sont venues assister au spectacle de l’étoile québécoise de la country, Guylaine Tanguay. Les spectateurs présents ont eu la chance de voir la toute dernière représentation de La fièvre du country, ayant récemment reçu un billet d’argent pour plus de 25 000 billets vendus. Avant l’entrée sur scène de la chanteuse, le groupe les Beach Bums, un hommage aux Beach Boys, a enflammé la salle en interprétant avec brio plusieurs grands succès de ce groupe né dans les années 60.

Une généreuse prestation

La chanteuse, qui est reconnue pour sa générosité sur scène, a su rapidement embarquer la foule en faisant chanter et danser les gens et ils ont même eu droit à un petit cours de "yodler". En compagnie de ses musiciens, du chanteur Carol Renaud et de deux danseuses qui ajoutaient une touche d’animation à cette scène déjà bien vivante, l’interprète a passé en revue les plus grands classiques de l’histoire de la musique country.

Un évènement comme celui-ci est non seulement un moment fort du festival, mais également une fierté pour la population de Saint-Prosper, selon Suzanne Lantagne, la coprésidente du festival.

"Les gens sont contents et ils sont fiers de voir qu’une étoile comme Guylaine Tanguay se déplace à Saint-Prosper pour eux. En plus, c’est une femme qui est généreuse et très chaleureuse, elle parle à son public et va le rencontrer après les spectacles."

Une édition sous le signe de la réussite

Cette 11e édition fut un succès sur toute la ligne selon les organisateurs. La température a probablement fort contribué à cette réussite comparativement à l’an dernier, dont la deuxième semaine avait connu un achalandage moindre à cause du froid et de la pluie. Cette année, tout au long des deux semaines, les gens étaient au rendez-vous, mais il est cependant difficile de chiffrer cet achalandage étant donné que l’accès au site est gratuit. Par contre, hier soir, il y avait déjà plus de 1200 billets vendus lors de la première partie du spectacle, alors que plusieurs spectateurs continuaient de se procurer des bracelets afin d’assister à la représentation. Les grands spectacles présentés à l’aréna, comme celui de Guylaine Tanguay ou de Québec Issime, qui a eu lieu le week-end dernier, demeurent des moments forts de ce festival.

Les coprésidents, qui font partie du comité organisateur depuis les débuts de Nashville en Beauce, se rendent compte d’année en année de la popularité grandissante de ce festival, et constatent que de plus en plus de gens de l’extérieur de la région, et même de la province, se déplacent pour y assister.

Un tel festival qui se déroule sur deux semaines est quelque chose qui se fait assez rare et qui comporte plusieurs défis.

"Il faut se demander si on est pas un peu fou ! C’est certain que c’est beaucoup d’organisation et de petites choses à penser, mais au moins la deuxième semaine, la majorité des choses sont déjà en place. Une chance qu’on a quand même trois jours de relâche entre les deux semaines afin de dormir et se replacer un peu", nous mentionne Mme Lantagne.