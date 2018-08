La Polyvalente Bélanger inaugure un petit musée

La Polyvalente Bélanger de St-Martin a aménagé le hall du 3e étage de son établissement pour présenter une exposition permanente de reproductions d’objets historiques choisis par les élèves. Cette exposition est le fruit d’un projet réalisé grâce à l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et le gouvernement du Québec.

Le vernissage de l’exposition permanente a eu lieu le vendredi 8 juin dernier en présence d’élèves et de leurs parents, des membres du personnel de la polyvalente, d’élus locaux et de représentants de la MRC Beauce-Sartigan.

150 reproductions d’objets de la période du Régime français réalisés par les élèves sont présentées dans le hall du 3e étage de la Polyvalent Bélanger. Les objets ont été confectionnés dans le cadre de l’activité pédagogique « Reproduction d’un objet historique portant sur la Nouvelle-France », une activité qui a commencé il y a 16 ans.

Selon Jean-Pierre Lagueux, enseignant à la Polyvalente Bélanger et co-réalisateur de cette exposition, « … cela permet de valoriser le travail des élèves et c’est un prolongement de cette activité pédagogique signifiante qui vise à promouvoir et valoriser les arts, l’histoire et le patrimoine culturel et à développer l’intérêt et les connaissances des élèves envers l’histoire québécoise et canadienne. Cette exposition permet de rehausser le niveau culturel des programmes d’étude en utilisant l’histoire, une matière plus naturellement porteuse de culture. »