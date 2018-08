Un dimanche consacré aux Premières Nations au Musée Marius-Barbeau

Le dimanche 9 septembre prochain, le Musée Marius-Barbeau a organisé une programmation spéciale en lien avec son exposition de photographies Pow wow Modernité et dignité chez les Premiers peuples de Richard Geoffrion.

En avant-midi, les enfants de 6 ans et plus sont invités à participer à deux ateliers. En premier lieu, Sylvain Rivard, artiste québécois pluridisciplinaire d’origine abénakise et spécialisé dans les arts et les cultures des Premières Nations d’Amérique, donnera un atelier de bricolage et de contes et légendes amérindiens. En deuxième lieu, Barbara Kaneratonni Diabo, danseuse professionnelle et chorégraphe originaire de la nation Mohawk de Kahnawake, offrira un atelier de danse traditionnelle.

En après-midi, Sylvain Rivard donnera une conférence intitulée « Anthropologie du vêtement chez les Premières Nations ». Découvrez l’origine, la symbolique et la confection de diverses pièces vestimentaires utilisées chez les autochtones.

Finalement, Barbara Kaneratonni Diabo interprétera la danse des cerceaux et invitera les participants à se joindre à une danse collective.

Pour réserver our pour s'informer, veuillez téléphoner au 418 397-4039 ou écrire l'adresse courriel animation@museemariusbarbeau.com.