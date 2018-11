Gonflé à bloc, le rappeur Sans Pression s'emmène en Beauce

Le mythique rappeur Sans Pression sera de passage à St-Georges samedi prochain, le 3 novembre en soirée. Il donnera un spectacle entièrement gratuit au Dooly’s de St-Georges. Ce sera l’occasion pour lui d’interpréter ses plus grands succès, mais aussi de présenter des chansons inédites. Des tracks explosives qui se retrouveront sur son prochain album French Amerikkka.

Sans Pression s’est confié sur une multitude de sujets à EnBeauce.com. Il a parlé des thèmes de son prochain album, de sa carrière, de sa vie familiale et de son rapport à la société québécoise. Le rappeur parle d’une société difficile, mais dans laquelle il parvient toujours à tirer son épingle du jeu. Sans Pression ne regrette rien : il fonce visière levée dans les territoires hostiles.

Le « new old school », style explosif de French Amerikkka

Intitulé French Amerikkka, le neuvième album de Sans Pression s’avère très prometteur. Le « new old school » : voici le style de son nouvel album. Le rappeur québécois a tenté de conserver son style original tout en le poussant plus loin. Il a voulu développer un son à la fois classique et actuel.

L’un des thèmes sous-jacents de French Amerikkka est le « french power ». En anglais, le titre de l’album évoque la menace qui pèse sur le français en Amérique. Mais c’est aussi une référence au passé du rappeur de 42 ans. Sans Pression est 100 % québécois, mais il est né aux États-Unis, un souvenir qui le hante et l’habite encore.

« La langue, je sais que c’est important, je me suis souvent battu pour le français. Plus que ça, je me suis aussi battu pour l’accent. Des gens m’ont souvent dit que mon rap serait plus écouté si je changeais mon accent, si je prenais l’accent français. Non, j’ai gardé l’accent québécois », a affirmé M. Pression en entrevue.

Questionné sur l’influence de la culture rap, Sans Pression s’est défendu de faire du rap superficiel qui alimenterait les stéréotypes. Des femmes aux jolies courbes agrémentent bel et bien plusieurs de ses vidéoclips, mais l’icône produit plutôt un « rap réalité », qui décrit le côté moins rose du quotidien des gens.



« Yeah man, tous mes albums se suivent, il y a toujours un fil conducteur. Moi, je fais du rap réalité, je décris la société comme elle est vraiment. Sans Pression c’est souvent sombre, mais c’est ça le style. »

Sans Pression a toutefois réservé deux pistes de son nouvel album aux relations amoureuses. « Deux tracks de lover » qui devraient surprendre, et plaire à un tout autre public. De la pure romance rap que le rappeur dédie d’avance « à toutes les filles du Québec ».

« On emmène toute la machine en Beauce »

Sans Pression souligne que la Beauce l’a toujours bien accueilli. Il promet des surprises lors de son spectacle de samedi prochain au Dooly’s de St-Georges. Il devrait être également accompagné d’un ou deux invités surprise. Il aura plusieurs t-shirts à faire tirer. Un spectacle à ne pas manquer.