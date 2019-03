« Aloha » une exposition qui vous réchauffera pendant la saison froide

L’artiste peintre Geneviève Saint-André s’inspire des îles du pacifique pour sa nouvelle exposition qu’elle présentera au Centre culturel Marie-Fitzbach le 29 novembre prochain, « Aloha ».

Cette exposition sera lancée dans le cadre des expositions hivernales du Centre culturel Marie-Fitzbach. Parce que le lien avec le public est important pour l’artiste, elle a ajouté un volet « performance ». Pendant les dix semaines qui suivront le lancement des expositions, Mme Saint-André se rendra au centre culturel, selon un horaire établi, pour y peindre une toile de 12 pieds sur 6 pieds, devant le public présent. « Ce sera une excellente occasion de parler avec les gens, de recueillir leurs impressions et d’échanger sur l’art », explique l’artiste. Les curieux pourront lui poser des questions sur sa démarche artistique et ses techniques de peinture.

Une démarche liée aux interrelations

Cela fait plus de deux ans que l’artiste s’intéresse à la culture hawaïenne ancestrale et à son histoire, notamment les vagues d’immigration que l’archipel a vécues, avant que les peuples colonisateurs ne s’y installent. Elle y trouve des similitudes entre les premières nations de l’Amérique et celle des îles du Pacifique. L’artiste explique : « J’étais emplie d’une très grande joie à savoir que les premiers peuples avaient de grandes ressemblances, que ce soit en rapport à leur spiritualité ou à leur langue et les mots qui la composent. Ce fut et cela demeure une source intarissable d’inspiration en image pour l’artiste que je suis. » L’intérêt que Geneviève Saint-André porte à cette culture s’est traduit par un voyage à Hawaï l’été passé.

Le lancement de l’exposition se tiendra le 29 novembre prochain, à 18h. L’entrée est gratuite pour tous. L’exposition est du 29 novembre au 10 février prochain, dans la salle des Découvertes, au 3e étage du centre culturel Marie-Fitzbach.