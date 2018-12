Le chœur en fête pour la Fabrique de Saint-Prosper

Voir la galerie de photos

Les choristes de Choeur en fête sont fin prêts pour leur concert annuel de Noël. Tous les profits provenant de la vente de billets seront remis à la Fabrique de Saint-Prosper.

Pour une 9e année consécutive, les chanteurs de Saint-Prosper et des alentours unissent leur voix pour préserver ce joyau patrimonial qu'est l'église de Saint-Prosper. Cet ensemble vocal est composé d'enfants et d'adultes.

Ce soir, ils enchaîneront un répertoire varié : chansons populaires, rigodons, pièces de la renaissance et classiques incontournables des Fêtes. Les chanteurs seront supervisés par Hélène Ouellet et accompagnés par quatre musiciens soit Germain Ouellet, Jean-Marie Ouellet, Marie-Pierre Grenier et Sylvain Ouellet.

Le spectacle a lieu ce samedi, à 19h30 et il reste encore quelques billets.