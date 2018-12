Saint-Éphrem se fait belle pour les Fêtes

Grâce à la générosité et l’implication des citoyens, la municipalité de Saint-Éphrem a su créer un magnifique décor de Noël au centre du village. Les gros pots à saveur hivernale et les nouvelles décorations du centre Multifonctionnel sont accueillants pour les citoyens.

Pour la cinquième année consécutive, Bruno-Pier Roy et son équipe de bénévoles se regroupent pour créer un magnifique décor de Noël dans le parc de Saint-Éphrem. Avec les dons de généreux citoyens, les bénévoles peuvent innover et améliorer le décor chaque année.

Les membres du comité d’embellissement travaillent tout au long de l’année pour embellir la municipalité de St-Éphrem et la rendre toujours plus attrayante. Ils réalisent de nouveaux projets chaque année. Pour la période des fêtes, plusieurs bénévoles se sont impliqués et on fait preuve de créativité avec de nouvelles décorations autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du Centre Multifonctionnel.

La municipalité remercie et félicite tous ceux qui se sont impliqués pour donner un air de fête à la municipalité de Saint-Éphrem : André Gilbert, Liette Latulippe, Sylvie Bolduc, Claudette Drouin, Bruno-Pier Roy, Julie Bolduc, Pierre Roy, Jocelyne Gagnon, Jacques Roy, Gaétan Roy et Luce Morin.