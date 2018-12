La Caravane Country à Nashville en Beauce en août prochain

Le conseil d’administration du festival Nashville en Beauce est heureux de faire connaître les artistes qui seront en vedette lors de la 12e édition qui se tiendra du 25 juillet au 4 août 2019 à Saint-Prosper.

Le vendredi 26 juillet, le festival accueillera la tournée SuperNOVA Country mettant en vedette Andrée Watters, Ludovick Bourgeois, gagnant de La Voix 2017, et Elizabeth Blouin-Brathwaite. Venez chanter et danser au rythme des grands succès d’artistes incontournables tels que Johnny Cash, Bonnie Tyler, Shania Twain, Dolly Parton, Sheryl Crow, AC/DC et plusieurs autres. Un spectacle unique à ne pas manquer avec des artistes passionnés de musique country qui vous promettent une soirée des plus intenses et des plus festives! Les billets sont immédiatement en prévente jusqu’au 10 juillet au coût de 30 $ en admission générale ou 36 $ pour la section VIP (quantité limitée).

Pour la deuxième fin de semaine du festival, vous aurez le bonheur d’assister, le vendredi 2 août, à la Caravane Country de Laurence Jalbert qui s’arrêtera chez nous avec ses artistes invités bien connus soit : Paul Daraîche, Maxime Landry, Annie Blanchard et Marc-André Fortin. Imprégnée de musique country depuis sa tendre enfance, Laurence souhaite nous faire revivre avec ses invités ce que cette musique lui a toujours fait ressentir. Avec un répertoire incroyablement varié, ce sera le plus beau des voyages à travers cette musique que l’on aime tant. Les billets sont en vente immédiatement au coût de 36 $ en admission générale (en prévente jusqu’au 10 juillet) ou 42 $ pour la section VIP (quantité limitée).

Ce sont deux soirées qui nous promettent bien du plaisir.

Comme par le passé, un combo vous est offert pour assister aux 2 soirées au coût de 60 $ en admission générale, et ce, jusqu’au 10 juillet ou dans la section VIP Combo, disponible au coût de 72 $ (quantité limitée).

Le comité de Nashville en Beauce vous invite à venir festoyer avec eux et en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2019 des plus merveilleuses.