Chloé Doyon chante au Capitole avec Garou

La chanteuse Chloé Doyon de Saint-Georges a eu la chance de livrer une série de performances avec Garou alors que ce dernier était en résidence de spectacle au Capitole dans le temps des Fêtes. EnBeauce.com s’est entretenu avec elle pour en apprendre plus sur son expérience.

Garou présentait la série de spectacles Dans l’temps au Capitole de Québec du 19 au 31 janvier. Pour l’occasion, il a fait appel à deux invités spéciales : Yama Laurent et la Beauceronne Chloé Doyon, toutes deux participantes à l’émission La Voix 6. La première partie du spectacle était réservée à des chants de Noël auxquels Garou n’a pas manqué d’ajouter sa touche crooner et la deuxième moitié revisitait les plus grands succès de l’artiste ainsi que quelques reprises.

Chloé Doyon se dit chanceuse d’avoir pu partager la scène avec son ancien coach de La Voix. « Il aurait très bien pu choisir un autre concurrent. Je suis très contente qu’il m'ait fait confiance. », a-t-elle dit au bout du fil. Chloé Doyon croit que Garou, qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière, est maintenant rendu au stade où il peut aider les nouveaux artistes.

La chanteuse beauceronne a joint sa voix sur les pièces « Silent Night », « With a little help from my friends » et « Happy Xmas », pour laquelle elle a reçu une ovation debout. Elle a ensuite entonné une pièce toute spéciale à ses yeux, « Sous le vent ». Du haut de ses 12 ans, alors que son artiste de prédilection était Céline Dion, elle n’aurait jamais cru que c’est elle qui donnerait un jour la réplique à Garou.

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas participé à ce genre de spectacle. Je chante souvent avec mon groupe de covers avec qui je danse et je divertis le public. Les gens au Capitole sont vraiment attentifs ; il faut livrer une interprétation très sentie des chansons. »

L’annonce de sa participation au spectacle a été faite tardivement ( le 20 décembre ) afin de réserver une surprise au public. La salle du Capitole, qui compte 1106 places, était pleine presque chaque soir. Il reste encore quelques billets pour assister au spectacle Dans l’temps. La dernière représentation sera le 31 janvier durant laquelle le public pourra défoncer l’année tout en musique.

Chloé Doyon espère que cette collaboration avec Garou sera la première d’une série de plusieurs.