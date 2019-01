Activités à ne pas manquer en Beauce les 5 et 6 janvier

EnBeauce.com vous présente aujourd’hui ses choix de sorties et d’activités dans la région pour les 5 et 6 janvier. Durant la fin de semaine, vous pourrez aller skier ou faire de la raquette, aller voir des expositions ou encore vous initier au curling.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région.

Samedi 5 janvier

À Vallée-Jonction, de 9 h 00 à 16 h 00, jusqu’au 7 janvier, allez skier ou faire de la raquette au Club Ski Beauce. Grâce à la neige qui est tombée récemment, tous les sentiers de ski et de raquettes sont ouverts. Pour information : 418 253-5050

À Saint-Georges, de 10 h 00 à 11 h 30, se tiendra le premier cours du programme Jackrabbit au Club Rendez-vous de Saint-Georges. Une occasion pour les jeunes skieurs de 5 à 12 ans d’apprendre les habiletés et différentes techniques de ski de fond par le jeu. Pour information : 418 228-4341

À Saint-Honoré, de 13 h 30 à 17 h 00, le club de Curling Beauce-Sartigan tiendra une journée portes ouvertes au 453, rue Ennis. Une occasion de socialiser tout en tenant la forme. Pour information, vous pouvez vous renseigner par téléphone au 418 221-7999 ou par courriel à l’adresse contact@curlingbeauce.club.

À Saint-Georges, à 20 h 30, pour un deuxième soir consécutif, l’Assurancia junior AA de Saint-Georges et les Bulldogs de Beauce-Centre s’affronteront au Centre sportif Lacroix-Dutil.

À Sainte-Marie, il est toujours possible d’aller voir l’exposition collective qui est présentement en cours, Œuvres en moi, en collaboration avec les Artistes et artisans de Beauce, à la Galerie d’art municipale (vendredi de 18 h à 21 h, samedi et dimanche de 13 h à 17 h). Jusqu’au 20 janvier. Entrée gratuite.

Dimanche 6 janvier

À Vallée-Jonction, de 9 h 00 à 16 h 00, il est toujours possible d’aller skier ou faire de la raquette au Club Ski Beauce. Tous les sentiers de ski et de raquettes sont ouverts. Pour information : 418 253-5050

À Saint-Joseph, c’est la dernière journée pour voir ou revoir l’exposition Réminiscences de Paul Béliveau et celle de Il était une voie de Johanne Maheux, au Musée Marius-Barbeau. Ce dimanche, l’entrée est gratuite au musée et celui-ci est ouvert de 11 h 00 à 16 h 00. Pour information : 418 397-4039

À Sainte-Marie, à 15 h 00, le Giovannina de Sainte-Marie accueille les Mercenaires de Lotbinière à l’aréna de Sainte-Marie.