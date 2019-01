MRC Beauce-Sartigan : une tournée d'animations pour promouvoir la lecture

Plusieurs organismes uniront leurs ressources pour proposer, au printemps 2019, une tournée d’animations culturelles visant la promotion de la lecture dans les bibliothèques de la MRC de Beauce-Sartigan.

La tournée d’animation a pour objectif de favoriser l’éveil et consolider l’intérêt pour la lecture chez les 0 à 20 ans, ainsi que de positionner les bibliothèques des municipalités comme des lieux culturels structurants.

Ainsi, une ou plusieurs animations visant la promotion de la lecture seront réalisées dans une dizaine de bibliothèques sur le territoire. Celles-ci devront s’adresser aux enfants, aux adolescents ou encore aux parents et enfants.

Dépôt de projet avant le 1er février 2019

Les artistes et organismes seront engagés pour réaliser ces animations dans les bibliothèques participantes au cours des mois de mars et avril 2019. Un comité formé de responsables du loisir, de la culture, de responsables de bibliothèques et de partenaires (milieux communautaire et scolaire) analysera les dossiers reçus.

Tous les détails concernant cet appel de projets se retrouvent sur le site alphare.ca (section Actualité) ou CultureBeauce-Sartigan.com. Les artistes ont jusqu’au 1er février 2019 pour déposer leur offre de services. À valeur égale, les artistes du territoire de Beauce-Sartigan et de Chaudière-Appalaches seront priorisés.

Cette initiative s’insère dans le cadre de la Mesure dédiée à la lecture en Beauce-Sartigan Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan!, un projet soutenu par l’instance régionale de concertation des Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRECA). Les organismes partenaires de cette initiative sont les membres de la Table de concertation 0-18 ans, Alphare, qui est l’organisme fiduciaire de la Mesure à la lecture en Beauce-Sartigan, en collaboration avec la MRC de Beauce-Sartigan, les ressources en loisirs des municipalités de Beauce-Sartigan et les bibliothèques municipales du territoire.

Rappelons que la mission d'Alphare est d’offrir un accompagnement personnalisé et gratuit aux personnes de 16 ans et plus qui veulent apprendre et s’améliorer en lecture, écriture, calcul et informatique de base.

Pour toute question ou précision concernant l’appel de projets ou pour en savoir plus sur Alphare, les gens sont invités à communiquer avec Annie Poulin chez Alphare en téléphonant au 418 226-4111 ou par courriel à l’adresse suivante : info@alphare.ca.