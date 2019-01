Prix du patrimoine : appel de candidatures pour la 8e édition

Les trois MRC de la Beauce et celle des Etchemins lancent l’appel de candidatures pour la 8e édition des Prix du patrimoine.

Initié par le Conseil de la culture, ce concours vise à reconnaître ceux et celles qui, par leur intervention, préservent et mettent en valeur le patrimoine.

Ainsi, les citoyens et citoyennes, les entreprises, les organismes à but non lucratif, les municipalités et les organismes gouvernementaux de la Beauce et des Etchemins sont invités à consulter le site Internet www.prixdupatrimoine.ca et à soumettre leur candidature d’ici le 29 mars prochain.

Les gens intéressées à poser leur candidature peuvent le faire dans quatre catégories :

Conservation et préservation

Intervention physique effectuée sur un bâtiment ou sur un ensemble historique, des biens mobiliers ou des collections significatives (exemples : rénovation, restauration, agrandissement d’un bâtiment).

Interprétation et diffusion

Mise en valeur qui sensibilise au patrimoine par l’action, l’objet ou par une diffusion plus classique (exemples : circuits patrimoniaux, festival mettant en valeur la culture traditionnelle).

Porteurs de tradition

Un individu, reconnu dans son milieu, pour la somme des connaissances et la maîtrise d’une pratique culturelle traditionnelle qu’il transmet à un ou des adeptes dans son milieu de vie (exemples : luthier, conteur).

Paysage

Action ou projet visant, ultimement, à préserver les éléments significatifs du paysage. Action ou projet d’aménagements, mise en place de mesures incitatrices, programmes novateurs, activités de sensibilisation ou d’interprétation, affichage ayant un impact en regard du paysage.



Un jury déterminera les lauréats de chaque MRC, qui seront dévoilés lors de cérémonies locales au printemps. Les récipiendaires seront par la suite invités à représenter leur MRC à la soirée régionale Célébration patrimoine, événement réunissant les gagnants des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Celle-ci se déroulera à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le samedi 15 juin prochain.

À propos des Prix du patrimoine

Les Prix du patrimoine est un événement biennal unique qui met en lumière la vitalité du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, alors que l’on rend hommage à des citoyens et à des organisations qui perpétuent de manière respectueuse et inventive les valeurs patrimoniales. L’objectif premier des Prix du patrimoine est de reconnaître et de promouvoir les réalisations et les actions en conservation et mise en valeur du patrimoine de nos milieux auprès du public et des autorités municipales. Les prix sont ouverts à tous et dédiés à toute pratique patrimoniale.