Un deuxième livre pour l’auteure beauceronne Isabelle Tremblay

Le 23 janvier prochain sortira le deuxième livre de l’auteure Isabelle Tremblay. Le livre aura pour titre Passeur d’âmes et il sera publié aux éditions Le Dauphin blanc.

Forte du succès de son premier livre Médium malgré moi! au Québec et en Europe, l’auteure originaire de Saint-Jules-de-Beauce récidive avec un deuxième livre traitant cette fois-ci d’un sujet moins connu, les passeurs d’âmes. À travers les pages, vous pourrez apprendre ce qu’est la mission du passeur d’âme et qui il est. Isabelle Tremblay amène ses lecteurs à découvrir un univers fascinant. Elle en explique toutes les facettes, permettant de mieux comprendre ce type de mission de vie. Cela permet de reconnaître soi-même une mission de passeurs d’âmes sans en avoir été conscient jusqu’ici.



Le passeur d’âme est une mission de vie qui consiste à aider, consciemment ou inconsciemment, des gens dans certaines périodes de leurs vies difficiles ou lors de transition. Cette mission est souvent associée à celle de celui qui accompagne la personne en fin de vie. Pourtant, le passeur d’âmes peut se retrouver dans tous les passages de la vie, comme la naissance ou la transition entre l’adolescence et l’âge adulte. Passeur d’âmes est le livre le plus complet et le plus pratique sur le sujet. Il sera en vente dans toutes les librairies partout au Québec dès le 23 janvier 2019.