Rendez-vous d'hiver de Beauceville : des activités pour tous les goûts

La Ville de Beauceville présentait ce matin cette programmation, pour le moins variée, des Rendez-vous d’hiver. Du 24 janvier au 9 mars, des activités seront offertes pour tous les goûts et tous les âges. Il y a fort à parier que chacun saura y trouver son compte.

Qu’ils aient un penchant pour les sports ou pour la culture, les Beaucevillois seront choyés avec cette vingtaine d’activités qui seront, pour la majorité, gratuites.

Partenaires

Pour élaborer une programmation pareille, la Ville de Beauceville a pu compter sur l’enthousiasme de bon nombre d’organismes et d’entreprises. Le partenaire principal n’est nul autre que Beauce Auto Ford Lincoln.

« C’est important pour l’équipe de Beauce Auto de s’impliquer dans la communauté. La qualité des activités qu’offrent les rendez-vous d’hiver année après année, ça a été facile pour nous de prendre la décision de s’impliquer encore. »

Étienne Routhier, représentant de Beauce Auto Ford Lincoln

Rendez-vous sportifs

Pour ce qui est des activités sportives, les amateurs de raquette pourront participer au Rendez-vous « clair de lune », le 2 mars prochain. Cette soirée de raquette aux flambeaux prendra place sur les sentiers de la Cache du golf. Les chiens seront les bienvenus.

Toujours à la Cache du golf, le 9 mars, on tiendra pour la première fois une compétition provinciale de Fat Bike, un sport en essor depuis quelques années.

Dans un registre plus familial, le Rendez-vous « Familial Promutuel assurance » se tiendra sur le Plateau de la Polyvalente Saint-François. Des glissades, des jeux gonflables, du tir sur neige, et une compétition de bonhomme de neige excentrique sont tant d’activités qui plairont aux plus jeunes et aux plus vieux.

Rendez-vous culturels

Le 23 février, l’humoriste Marthe Laverdière montera sur les planches de l’auditorium de la Polyvalente Saint-François.

Liette Gilbert et Suzie Poulin seront respectivement les exposantes du mois de février et de mars à la Bibliothèque Madeleine-Doyon.

Le 24 février, un atelier de fabrication de savons sera destiné aux 5 à 10 ans.

La promotion de la santé et du bien-être est importante pour les élus de Beauceville. C’est pourquoi un Rendez-vous santé sera organisé dans les locaux de la pharmacie Proxim, où l’on pourra rencontrer gratuitement un professionnel de la santé.

L’entièreté de la programmation est disponible sur la page Facebook des Rendez-vous d’hiver.