Dominic Bellavance offrira un atelier littéraire à Saint-Joseph

L’auteur Dominic Bellavance donnera un atelier littéraire, samedi le 23 février prochain, à la bibliothèque du Vieux-Couvent de Saint-Joseph-de-Beauce.

Cet atelier amènera entre autres les participants à apprendre à créer un plan littéraire défini, à développer leur imagination, à structurer leurs idées et à leur donner peut-être l’envie de devenir écrivain à leur tour.

L’activité est offerte aux adolescents de 13 à 17 ans, mais aussi aux adultes, et se déroulera de 10 h 00 à 11 h 30 à la salle d’animation.

L’inscription est obligatoire. Vous pouvez donc vous inscrire par téléphone au 418 397-4358, poste 238, ou par courriel à l’adresse s.pare@vsjb.ca.

Un premier roman à 23 ans

Dominic Bellavance est un écrivain originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne et écrit déjà depuis plusieurs années. Il est connu entre autres pour ces séries Alégracia et Le silence des sept nuits.

Il a d’ailleurs écrit le premier tome de la série Alégracia, publié aux éditions Les six brumes en 2005, à l’âge de 23 ans. Le livre Alégracia et le serpent d’argent a remporté en 2006 le prix Aurora, décerné par l’Association canadienne de la science-fiction et du fantastique. Cette série, populaire auprès des jeunes, s’est écoulée à 4500 exemplaires à travers le Québec lors de sa première parution et a été rééditée en 2015.

Si Dominic Bellavance s’intéresse à plusieurs genres littéraires, celui-ci se spécialise surtout en fantasy, tout en touchant également à la science-fiction et au roman contemporain.

L’auteur a fait paraître le premier tome de sa nouvelle série Le silence des sept nuits, publié aux Éditions ADA en août 2018.