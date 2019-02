La 30e édition du Festival beauceron de l'érable un rendez-vous familial

Selon les organisateurs, la 30e édition du Festival beauceron de l’érable (FBE) s’annonce sucrée et familiale. Sous le thème « La grande coulée 2019 », l’évènement aura lieu le 6 et 7 avril à Saint-Georges.

« Peu de ressources naturelles sont aussi présentes dans la vie d’un peuple que le sirop d’érable, dans celle des Beaucerons. C’est pourquoi il importe de célébrer le sirop et le retour du printemps, et de le faire en famille. » Guy-Paul Côté, président du Festival

Programmation

Les 6 et 7 avril, de 13h à 16h, les activités se dérouleront à la Place de l’érable qui se trouvera sur le stationnement de l’école Mgr. Beaudoin. Les festivaliers pourront manger de la tire, des crêpes et des beignes maison.

Entre autres, il y aura des animations ambulantes, des jeux gonflables et des kiosques de vente de produits d’étable.

Grande nouveauté, pour les enfants de 8 ans et plus, sur le site il y aura la présence d’un mur d’escalade de 24 X 24 pieds de large et de 28 pieds de haut.

Les bénévoles

Pour que ce festival soit une belle réussite, près de 70 bénévoles vont s’impliquer. Les Chevaliers de Colomb, le Corps de Cadets 2625, la Fondation du Cœur Beauce-Etchemin et la St-Vincent -de-Paul.

Grâce au concours de la Saint-Vincent-de-Paul L’Assomption et des bénévoles du FBE. Quelque 200 enfants dans le besoin recevront un laissez-passer leur donnant accès au site du festival.

Souper du Président d’honneur

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin présidera le 6 avril le traditionnel souper. Cette année s’annonce gastronomique selon Beauce Bœuf Boucherie et Traiteur. Toujours sous le thème de l’érable, seulement 110 personnes pourront y assister.

« L’érable est une réelle marque pour la Beauce. Ainsi, je ne m’engage pas annuellement, mais bien à long terme. Dans ce sens, je compte continuer de supporter et donner tous les outils au Festival pour assurer sa promotion et son déploiement. » Samuel Poulin

D’ailleurs, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx sera présente, lors du souper.

Nouveauté

Pour cette édition anniversaire, il a été décidé que les festivaliers n’auraient pas à payer un montant de plus pour manger de la tire. Cela est dans le but que petits et grands puissent profiter des joies de l’érable sans compromis.