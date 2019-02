Le Musée Marius-Barbeau de St-Joseph célèbre ses quarante ans

Le samedi soir 26 janvier 2019, le Musée Marius-Barbeau a célébré ses quarante ans en organisant une soirée retrouvailles sous le thème de 40 ans et plus attractif que jamais!

Plus de soixante-dix personnes étaient réunies afin de souligner cet événement. En plus de l’équipe actuelle (conseil d’administration, comités, employés et bénévoles), étaient présents d’anciens membres du conseil d’administration, d’anciens employés et des Amis du Musée.

De nombreux collaborateurs, partenaires et donateurs étaient également présents. Ce fut l’occasion pour plusieurs personnes de témoigner de leur appartenance à l’institution et de pouvoir revoir d’anciens collègues et amis.

Lors de son discours, monsieur Jean-Marc Labbé, président du musée depuis maintenant 14 ans, a résumé les moments importants de l’histoire du Musée Marius-Barbeau.

Selon le président, la période 1985-1993 représente un moment des plus importants dans l’histoire du Musée :

« La réalisation de la Maison de la culture qui regroupait sous un même toit le Musée, la SPB et la bibliothèque municipale allait enfin fournir au Musée des locaux adéquats pour l’animation, les expositions et des lieux d’entreposage respectant les normes muséologiques. Parallèlement au projet de rénovation de la bâtisse, les administrateurs ont entrepris une démarche d’accréditation qui fut accordée à l’automne 1992; le MMB devenait alors la 40e institution muséologique accréditée dans la province de Québec », a mentionné M. Labbé.

Le président a aussi élaboré sur les activités qui ont animé le Musée au cours des 25 dernières années et qui ont également été marquantes, comme la tenue des expositions La Beauce, pays de légende et de volonté, qui a duré une dizaine d’années, La Beauce : Mythes et réalités ou Le concours d’œuvre d’art Desjardins, un concours qui a permis aux artistes de la Chaudière-Appalaches de présenter des œuvres, d’exposer dans un musée reconnu et de participer à des rencontres de réseautage pendant douze ans.

Monsieur Jean-Philippe Bolduc, directeur général du Musée, en a profité pour remercier tous les collaborateurs actuels et du passé qui ont contribué à ce bel héritage des quarante dernières années.