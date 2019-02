Quoi faire en Beauce : les 16 et 17 février

Chaque semaine, EnBeauce.com vous présente une sélection d’activités auxquelles participer dans la région.

Voici quelques suggestions d’événements pour le samedi 16 et le dimanche 17 février.

Samedi 16 février

Compétition Interclubs Chaudière-Appalaches de patinage artistique

Le Club de patinage artistique de Saint-Georges tiendra la compétition.

Où ? Centre sportif Lacroix Dutil Quand ? 8h30 à 20 h

La Coupe Boa-Franc Mirage

Les 16 meilleurs garçons et 16 meilleures filles provenant de toutes les régions du Québec tenteront de remporter la prestigieuse Coupe.

Où? Tennis Régional Beauce Inc,Saint-Georges Quand? De 12 h 00 à 20 h 00

Défi du Cardio-thon

Venez encourager les coureurs de la 6e édition au profit de la Fondation du Coeur Beauce-Etchemin.

Où ? Pavillon du coeur Desjardins à St-Georges Quand ? 8h à 20h

Saint-Éphrem en Fête

Fête familiale où il y aura de la tire sur neige, Zumba hivernale, trottinette des neiges et feu de joie .

Où ? Centre des loisirs de Saint-Éphrem Quand ? 13h à 17h



Dimanche 17 février

22e Brunch Bénéfice Espérance et Cancer

Un brunch dans le but d'amasser des fonds pour l'organisme Espérance et Cancer. Des activités sous le thème des pirates seront proposées aux enfants.

Où ? École des Deux Rives, Saint-Georges Quand ? 8h30 à 12h30 h

Fin de semaine de la famille Desjardins

Tire d'érable, chocolat chaud à prix d'antan, billet journalier de remontée et glissades gratuit pour les 8 ans et moins et 30% de moins sur les billets de remontée sur le tarif régulier.

Où ? Mont-Orignal, Lac-Etchemin Quand ? 16-17 février

Championnats provinciaux de snowboardcross

Le snowboardeur Éliot Grondin sera sur place pour encourager la relève.

Où ? Mont-Orignal, Lac-Etchemin Quand ? 16-17 février