La Guerre des bands de la CSBE présente sa 2e édition

À la suite du succès de l’an dernier, la Guerre des bands de la CSBE est de retour en 2019. La grande finale aura lieu le vendredi 22 février à 19 h, à l’auditorium de la polyvalente de Saint-Georges.

On pourra y entendre des bands en provenance de six écoles secondaires de la CSBE, soit la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, la polyvalente Saint-François de Beauceville, l’école des Appalaches de Sainte-Justine, la polyvalente Bélanger de Saint-Martin ainsi que la polyvalente de Saint-Georges.

Trois juges détermineront les élèves les plus performants. Il s’agit de madame Hélène Ouellette (chanteuse, pédagogue, metteure en scène et chef de chœur), monsieur Francis Laroche (enseignant en musique, contrebassiste et bassiste de formation) ainsi que monsieur Michel Ouellet (musicien actif et professeur privé de batterie). Ils auront la lourde tâche de déterminer les meilleurs bands de la CSBE ainsi que de remettre des mentions individuelles aux meilleurs musiciens. Sera également remis un prix Coup de cœur du public, une nouveauté cette année.

En plus des bands formés dans les écoles, du Stage-Band de la CSBE et du band de profs, le public aura l’occasion d’entendre une prestation du groupe les Twin Brothers, qui ont accepté d’être le groupe invité pour la 2e édition.

Les billets sont en vente auprès des enseignants de musique et des participants, ainsi que chez Multi Musique, à Sainte-Marie. Toutes les informations concernant la Guerre des bands de la CSBE sont diffusées sur la page Facebook créée au nom du concours.