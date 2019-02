Musée Marius-Barbeau: Exposition Corps et âmes

Dimanche le 24 février à 13h30, le Musée Marius-Barbeau à la présentation conjointe de deux nouvelles expositions, soit celle d’Alain Lapierre et de Philippe Pallafray, sous le titre Corps et âmes.



Alain Lapierre de St-Benoît-Labre présente principalement des peintures très expressives dans lesquelles la figure humaine apparaît dans tous ses états. Il dénonce des sujets politiques et économiques tirés de l’actualité. Sa démarche est également autobiographique. Sa peinture est riche en couleurs et textures.



Philippe Pallafray, sculpteur de l’Île d’Orléans, aborde le thème de l’homme « augmenté », avec la médecine et les technologies. Il pose un regard sur des sujets contemporains. Il montre ses inquiétudes sur l’état actuel de l’humanité et se pose des questions sur un avenir qu’il souhaite meilleur.



Les gens sont invités à venir voir l’exposition de ces deux artistes québécois. Elle sera affichée du 24 février au 12 mai 2019.