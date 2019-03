Pierre Morin : l'homme derrière les capsules de la Société historique Sartigan

Le 100e billet à saveur historique de la Société historique Sartigan est paru samedi dernier sur notre quotidien web. Pour l’occasion, nous avons cru bon vous présenter l’homme qui déterre ces archives sur la ville de Saint-Georges : Pierre Morin.

Pour consulter tous les billets de la SHS :

https://www.enbeauce.com/blogues/pmorin

Si vous vous demandez où est Pierre Morin, il y a fort à parier qu’il soit derrière son bureau situé au Centre culturel Marie-Fitzbach à fouiller des archives. Il passe au minimum 25 heures par semaine le nez dans ces vestiges datant d’une autre époque. Véritable passionné, il se dédit à faire connaître l’histoire de Saint-Georges de manière complètement bénévole.

Avant cela, Pierre Morin a dédié sa carrière au droit. Pendant 35 ans, il a été avocat plaideur. Retraité depuis quelques années seulement, il s’est alors pris d’affection pour l’histoire. Il y a trois ans, l’une de ses filles l’a convaincu de se créer un profil Facebook, afin qu’il puisse joindre un groupe qui partage des souvenirs de la région. Les publications ont suscité un vif intérêt chez M. Morin, mais ce n’était pas assez pour combler son appétit historique.

Rencontre avec la Société historique Sartigan

L’avocat nouvellement retraité s’est alors présenté au 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach et a cogné à la porte de la Société historique Sartigan qui possède plus de 1000 fonds de familles incluant des photos et documents relatifs à la Beauce et à son développement. Il y avait là matière à sustenter Pierre Morin.

La richesse emmagasinée sur les étagères de la Société historique Sartigan est phénoménale, mais un constat s’imposait : ces trésors étaient méconnus des Beaucerons. C’est avec un souci du détail, de la rigueur et beaucoup de passion que Pierre Morin a plongé tête première dans les nombreux cartables entassés sur les tablettes de l’ancien couvent.

Un penchant pour l’histoire ne datant pas d’hier

Il faut dire que Pierre Morin était quelque peu prédestiné à écrire ces billets historiques. Au secondaire, c’est un test d’aptitude qui lui a révélé qu’il avait des habiletés naturelles pour l’histoire et la littérature. Une carrière dans le droit lui a ensuite donné toute la rigueur nécessaire pour analyser les documents d’archives. Pour vous illustrer la minutie dont il fait preuve, mentionnons que l’historien autodidacte passe parfois des mois afin de trouver la date exacte à laquelle une photo a été prise.

La photo avant tout

Pour choisir le sujet de ses chroniques, M. Morin s’assure d’avoir avant tout une photographie de qualité. Dans la plupart des cas, le temps et les mains par lesquelles les précieuses images ont été manipulées les ont endommagées. Débrouillard, le membre de la Société historique Sartigan a alors appris les rouages de logiciel de traitement de photo pour faire disparaître les imperfections comme les plis ou les taches.

Des découvertes passionnantes

En creusant dans les documents de la Société historique Sartigan, Pierre Morin est tombé sur de véritables joyaux historiques comme ces locomotives abandonnées par Édouard Lacroix dans les forêts du Maine. * Il a aussi découvert qu’en 1808, le seigneur William Pozer avait concédé à l’une des premières terres à son ancêtre Alexis Morin.

Au fil de ses recherches, Pierre Morin en est venu à admirer ses prédécesseurs.

« Ce qui m’a surpris le plus, c’est comment nos ancêtres ont été courageux et ingénieux. Il faisait tout avec un rien. J’admire les bâtisseurs de la Beauce et leurs talents. »

Pierre Morin, membre de la Société historique Sartigan.

Bien que le passé occupe une grande partie de ses réflexions, Pierre Morin se dit heureux de ce que Saint-Georges devient. Pour les années futures, il souhaite que la ville poursuive son « développement harmonieux ».

M. Morin, merci de nous rappeler chaque semaine nos origines et notre identité collectives. Au plaisir, de vous lire encore 100 fois !