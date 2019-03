LE THÉÂTRE ST-GEORGES ET LE CAFÉ CHEZ CLAUDETTE

Plusieurs se demanderont quel est le lien entre ces deux commerces. Examinez bien la 1re photo, c'est le fameux Théâtre Saint-Georges, ouvert au début de 1930 sur la 2e avenue par M. Armand Veilleux. Or, si vous agrandissez et examinez bien cette photo, vous ne pouvez manquer de voir l'annonce Coca-Cola (de couleur rouge). On y discerne difficilement les écritures, mais il semble que ce soit écrit: Café Chez... Claudette. En fait, on ne peut en être certain, le texte est trop flou. Alors j'ai fait des recherches dans les journaux de l'époque (de 1946) et on est maintenant en mesure d'affirmer que c'est bien «Claudette». Voyez la 2e photo et vous constaterez que le propriétaire était un certain M. Julien Boily. Claudette Boily était sa fille.

La 3e photo montre une autre publicité de 1946 nous dévoilant le nom du gérant du Théâtre de l'époque, M. Gérard Roy, qui a aussi fait de la photographie avec son épouse sur la 1re avenue dans les années '50 et '60. Ce Théâtre fut le premier de Saint-Georges et il semble qu'il a été très populaire à en juger par le fait qu'il était ouvert à tous les soirs et qu'on y offrait même 4 représentations le dimanche. Le même Armand Veilleux ouvrit une autre salle de cinéma, le Théâtre Royal en 1945 et d'autres ouvrirent le Cinéma Vimy en 1947, ce qui causa sûrement une baisse des affaires de son premier le Théâtre Saint-Georges qu'il ferma en 1949. L'édifice fut transformé en Hôtel Hermandi. Ce nom provenait du prénom de M. Veilleux: son vrai prénom était Herman, mais il se faisait appeler Armand. Alors, il disait «Herman dit » Armand. Joignez «Herman dit» et vous obtenez Hermandi. L'édifice de l'Hôtel Hermandi fut totalement détruit par un gigantesque incendie le 16 juillet 1965 (photo 4) mais il a laissé à ses contemporains un souvenir impérissable.

1re et 4e photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.