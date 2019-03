Patinage glow : une activité pour célébrer le début de la relâche

Voir la galerie de photos

Le Centre sportif Lacroix-Dutil prenait des airs de fête, hier soir, alors que se tenait l'activité du Patinage glow, qui célébrait le début de la semaine de relâche.

Pour l'occasion, les gens devaient porter du blanc et des accessoires fluo. Il était aussi possible de faire des demandes spéciales au DJ qui était sur place. L'animation musicale était variée, allant de Madonna à Flo Rida, en passant par AC/DC et Khaled. L'activité se déroulait de 19 h 00 à 22 h 00 et s'adressait aux 8 ans et plus.

L'événement, qui en était à sa deuxième édition, a attiré 250 personnes.