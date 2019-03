La chanteuse beauceronne, Sarah Fortin, incarnera Ginette Reno dans une comédie musicale sur la vie de la célèbre chanteuse qui prendra l’affiche cet été. Bien qu’elle n’ait pas été sélectionnée aux auditions à l’aveugle de la Voix, la Georgienne est loin d’être en reste.

Suite à l’enregistrement des auditions à l'aveugle, au mois de novembre, ce sont des recruteurs présents lors de la performance de Sarah Fortin qui l’ont remarquée. Cette dernière a ensuite été invitée à auditionner, sans savoir exactement en quoi le projet consistait. La seule consigne qu’elle avait reçue était de préparer une pièce de Ginette Reno.

On l’a plus tard rappelée pour lui annoncer qu’elle aurait le rôle-titre dans une comédie musicale humoristique et touchante sur la vie de l’une des chanteuses les plus aimées des Québécois. Le spectacle intitulé « Rodéo et Ginette » sera présenté un peu partout au Québec, mais aussi dans quelques salles des États-Unis où Mme Reno s’est déjà produite. La première aura lieu à la Place des arts le 9 juin prochain ; Ginette Reno sera présente pour l’occasion.

La chanteuse beauceronne travaille présentement d’arrache-pied, afin de livrer l’interprétation la plus fidèle possible de ce monument de la chanson. Au téléphone, Sarah Fortin explique qu’elle se sent nerveuse à l’idée de contacter l’une de ses idoles : « Je vais essayer de ne pas être trop groupie. », a-t-elle confié en riant.

Avec sa voix puissante, son charisme contagieux et ses talents d’interprète, parions que Sarah Fortin saura livrer un hommage poignant à Ginette Reno.

Que du positif

Sarah Fortin ne tire que du positif de son passage à la Voix. D’ailleurs, elle n’aurait pas pu être de la distribution de la comédie musicale si l’expérience télévisuelle s’était prolongée.

Les performances des candidats pour qui les juges ne se retournent pas ne sont pas assurées d’être diffusées. Il s’agit alors d’une vitrine incomparable pour la chanteuse de Saint-Georges qui a pu être vue et entendue par quelque 2,6 millions de téléspectateurs.

Fière de l’interprétation qu’elle a livrée, elle voit cette expérience comme une réussite. « Dans ce milieu, ça arrive de se faire dire non, admet-elle. » Une chose est sûre, Sarah Fortin n’arrêtera pas de chanter de si tôt.