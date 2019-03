Saint-Georges sera country en mai prochain

Le samedi 25 mai prochain, la ville vibrera au rythme du country, dans le cadre de la 1re édition du Festival country de Saint-Georges. C'est sur le plateau sportif de la polyvalente de Saint-Georges que se tiendra l'événement.

Plusieurs festivals sont déjà bien installés en Beauce depuis plusieurs années, comme les Festivités western de Saint-Victor ou Nashville en Beauce. Quant au Festival country de Saint-Georges, celui-ci fera découvrir un genre de country différent aux amateurs de ce style.

« On se situe plus dans le new country, qui est un style musical à la mode, ces temps-ci, qui est plus pop country. C’est le genre d’événements qui poussent beaucoup dans l’Ouest canadien et aux États-Unis, puis on emmène ça en Beauce », a indiqué le principal organisateur, Éric Doyon de Chaudière-Appalaches en spectacle, l’OBNL en charge de la production de l’événement.

Alors que Saint-Victor et Saint-Prosper offrent un style plus connu du public, Saint-Georges se démarquera et innovera donc à ce niveau. La demande pour la tenue d’un tel festival était bien présente.

La réponse du public à l’annonce de l’événement a été également très bonne, sur les réseaux sociaux.

« À voir les réactions sur Facebook, les gens sont vraiment contents, ça interagit vraiment beaucoup. D’après moi, on aura pas beaucoup de misère à vendre nos billets, ça va être un succès assez instantané », a-t-il ajouté.

Malgré des attentes modestes en ce qui concerne le nombre de gens qui sont attendus, Éric Doyon souhaite que le public réponde présent lors du 25 mai prochain.

Artistes au programme

Plusieurs artistes de renommée sont attendus lors de cette journée.

Les organisateurs de l’événement ont réussi à négocier pour leur venue dans la Beauce avec le groupe The Washboard Union, qui a été élu groupe de l’année à la prestigieuse remise de prix des Canadian Country Music Awards 2018.

Le groupe de Vancouver impressionne par leur pop country et leurs compositions, dont Shot of Glory, chanson qui a propulsé le groupe au sommet des palmarès.

Matt Lang fera aussi partie de cette programmation prometteuse. Fort du succès que connaît son premier extrait Love Me Some You, l’artiste s’amènera avec un son country accrocheur et rassembleur. Le chanteur, qui a été finaliste à La Voix 2015, est considéré comme une véritable étoile montante du new country.

Leur présentation n’étant plus à faire pour les Beaucerons, Cayouche et The Cajuns les précèderont sur scène. Leur savoir-faire et la qualité de leurs spectacles sauront assurément divertir la foule lors du festival.

« Après des mois de négociation, nous sommes heureux d'avoir pu mettre la main sur le groupe de l'heure dans le milieu du new country, The Washboard Union! Nous voulions que la population s'approprie l'événement dès le début avec un mélange d'artistes plus connus des Beaucerons et des vedettes montantes du new country, c'est chose faite! Ce sera sans doute l'un des événements phares de l'été! », a mentionné M. Doyon.

D’ailleurs, ce dernier a souligné l'importante collaboration du Comité des fêtes de Ville Saint-Georges pour la tenue de l'événement.

Une occasion pour profiter du début de l’été

Ce sera sous un immense chapiteau que l’événement se déroulera en plein cœur de la ville. Les festivaliers pourront notamment bénéficier d’un espace vert sur le site, avec la présence d’un food truck, d’un beer garden et d’une terrasse pour profiter du début de l’été.

Le site sera accessible dès 17 h 00, tandis que les spectacles commenceront sur le coup de 18 h 00. Un tailgate party aura lieu également dans l’après-midi au centre-ville de Saint-Georges, à la Société Microbrasserie. C’est aussi au même endroit que se déroulera un après-spectacle à saveur country.

Les billets sont en prévente dès maintenant et sont disponibles en ligne à l'adresse countrystg.com, chez Metro Laval Veilleux ou à la Société Microbrasserie de Saint-Georges.