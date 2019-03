C'est le 13 mars en soirée qu'a eu lieu le vernissage de l’exposition de Valérie Gilbert, intitulée La Sapinière. Cette exposition est présentée dans la salle du 2e étage du Musée Marius-Barbeau depuis le 20 janvier dernier.

En raison des nombreuses tempêtes cet hiver, le vernissage avait dû être remis à deux reprises. Les invités présents étaient très heureux de pouvoir enfin souligner le talent de Valérie Gilbert, ayant passé son enfance à Thetford Mines et qui est maintenant résidente de Montréal.

L’exposition rassemble dix dessins produits de 2015 à 2017 réalisés au fusain, au crayon de plomb, à l’encre, au pastel et à l’huile. Dans ses œuvres, cette jeune artiste aborde plusieurs thèmes inspirés de son parcours personnel et de son identité. Ayant complété une maîtrise à la New York Academy of Art, le rythme et l’influence de cette cité urbaine résonnent magnifiquement dans plusieurs de ses œuvres.

Ses racines culturelles antillaises et québécoises transparaissent dans ses dessins, notamment par l’utilisation d’amalgames de symboles, de personnages, d’autoportraits et de portraits de ses ancêtres Gilbert, originaires de Saint-Joseph-de-Beauce, le tout réalisé avec une grande maîtrise du dessin.

L’exposition se poursuit jusqu’au 5 mai 2019.