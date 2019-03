La polyvalente Benoît-Vachon présente « Et la femme créa… l’Homme »

La vie étudiante de la polyvalente Benoît-Vachon présentera la pièce Et la femme créa… l’Homme, le samedi 6 avril prochain, à 19 h 30. La pièce se déroulera à la salle Méchatigan.

Celle-ci a été écrite par Sandrine Belzacq, qui est auteure, metteure en scène et comédienne française. Elle reconstitue de façon comique l’histoire de l’humanité. La mise en scène a été confiée à Kim Giroux.

Quand la femme change l’histoire...

Avez-vous déjà entendu parler de « l’effet papillon »? Cette théorie du chaos qui explore les différentes possibilités ainsi que les conséquences de chacun de nos actes sur le monde. Il est clair que le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu. Cependant, que se serait-il passé si cela avait été une Déesse?



Voyant son monde se détruire devant ses yeux, Dieu n’a d’autre choix que de laisser la Déesse prendre le contrôle. C’est maintenant au tour de la femme de changer l’histoire et de dominer. Regardez vos personnages importants de l’histoire, tels qu’Adam et Ève, Jules César, Christophe Colomb et même Jeanne d’Arc se transformer sous vos yeux pour donner une toute nouvelle réalité.



Au final, quel monde sera le meilleur? Celui créé par Dieu qui nous a été enseigné et dans lequel nous vivons? Ou celui créé à l’image de la belle, douce et intelligente Déesse, pour qui le vernis à ongles est une nécessité?

La population est ainsi invitée à assister à la représentation de cette pièce absurde et à venir encourager la relève artistique. Les gens peuvent se procurer des billets à la billetterie d’Ovascène ou par Internet à l’adresse www.ovascene.com.