Louise Champagne remporte le concours « Noël dans ma cité »

Le nom de la personne gagnante du concours en arts visuels Noël dans ma cité est maintenant connu. Il s’agit de Louise Champagne, qui a reçu ainsi un chèque-cadeau d’une valeur de 400 $.

L’œuvre de madame Champagne illustrera la prochaine carte de Noël de la Ville et vient s’ajouter à la collection de cette dernière. En 2016, cette artiste avait mérité le vote du jury, pour ce même concours.

« Nous remercions chaleureusement tous les participants, qui se laissent charmer par les paysages d’hiver et dont les œuvres témoignent de leur grand talent », a mentionné Caroline Veilleux, chef de division au Développement culturel à la Ville.

Rappelons que le concours annuel invite les photographes, peintres ou dessinateurs, âgés de 16 ans et plus, résidant ou non sur le territoire de Saint-Georges, à profiter de la saison froide pour faire valoir leur talent en illustrant le paysage de Saint-Georges pendant la période des fêtes.

Ce concours en était à sa sixième édition cette année et était organisé par la Ville de Saint-Georges.