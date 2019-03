2 numéros sélectionnés pour représenter la Polyvalente des Abénaquis à Lévis

Plus de 40 étudiants participaient à la finale locale de Secondaire en spectacle, à la Polyvalente des Abénaquis, le 22 mars dernier.

Deux numéros ont été sélectionnés pour représenter la polyvalente de Saint-Prosper lors de la finale régionale qui aura lieu à Lévis, le 11 avril prochain.

Any-Léa Aubé et Anouk Pomerleau ont fait étalage de leur talent de jongleuse dans un numéro intitulé « Soleil de minuit ». Les deux étudiantes jonglaient dans la pénombre en utilisant des objets tels que des balles, des quilles et des cerceaux. Seuls les accessoires lancés étaient visibles. Ce numéro comprenait aussi des ombres chinoises et des effets de lumières surprenants.

Avec sa composition au piano, « Fantaisie », Maxime Lantagne s’est lui aussi mérité une participation à la finale régionale de Lévis . L’étudiant de secondaire 4 est un passionné de musique classique. Son talent et son attitude ont su toucher le public et les membres du jury.

Les juges (Émilie Poulin, Frédérick Guay et Valmo) ont remis la mention coup de coeur à Alison Guay, Mandy Pépin et Chloé Duquet, de la formation « Nous » qui interprétait la pièce « Ma vie, mon avenir ».

La direction et les organisateurs tiennent à féliciter tous les élèves qui sont montés sur scène, ainsi que l’équipe d’animation, les techniciens et le public.